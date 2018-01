UniMoRe. Laureandi e neolaureati incontrano le aziende al S. Filippo Neri

Riprendono gli incontri periodici “Incontri con le imprese”, promossi a cadenza mensile dall'Ufficio Orientamento al Lavoro e Placement di Unimore, insieme ad Er-Go (Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell'Emilia Romagna), per facilitare il passaggio dall’università al mondo del lavoro, Studenti, laureandi, neolaureati, dottorandi e dottori di ricerca Unimore durante questi appuntamenti hanno l'occasione di incontrare le aziende presso i propri corner e sostenere brevi colloqui conoscitivi e consegnare i propri curricula. Il primo incontro del nuovo anno è in programma mercoledì 24 gennaio a partire dalle ore 14.30 presso la Residenza Universitaria S. Filippo Neri (Via Sant''Orsola 52) a Modena.

I giovani studenti e laureati interessati sono invitati a confermare l'iscrizione attraverso il link http://www.ergo.it/fileadmin/include/versoillavoro/iscrizione_incontro.php?id=674. E' altresì consigliabile consultare attentamente i siti delle aziende partecipanti e le posizioni ricercate per presentarsi in modo mirato e consapevole e portare con sé un curriculum vitae aggiornato, in formato cartaceo e su dispositivo usb. Per informazioni ci si può rivolgere a: Ufficio Orientamento al Lavoro e Placement - placement@unimore.it tel. 059 2057093-7094-7097

Le aziende presenti:

Akronos Technologies: società di consulenza in ambito tecnologico e ingegneristico. Attualmente i progetti gestiti hanno valenza internazionale e abbracciano i settori: ingegneristico (automotive, aeronautico, telecomunicazioni,ferroviario, home appliance, banking, media), tecnico (Information and Comunication Technology, elettronica, automazione industriale), funzionale (strategia, organizzazione aziendale, riorganizzazione di processi, business intelligence). L'azienda ricerra laureati in Informatica, Matematica, Biotecnologie industriali, Advanced Automotive Electronic Engineering, Advanced Automotive Engineering, Ingegneria dei materiali, Ingegneria del veicolo, Ingegneria elettronica, Ingegneria informatica, Ingegneria meccanica, Ingegneria meccatronica.

Archivist: è una delle aziende pioniere del digitale in Italia e si occupa di progettazione e sviluppo di servizi di alta qualità e sicurezza per archiviazione, gestione di flussi documentali, conservazione digitale e tutte le attività legate alla trasmissione, condivisione e dematerializzazione dei documenti.

Areajob S.p.A.: agenzia per il lavoro presente con 14 filiali in Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Toscana.

Asotech s.r.l.: realizza progettazione meccanica, progettazione di impianti alimentari, macchine automatiche e costruzione di prototipi fino all’elaborazione di software per l’automazione, rendering 3D e animazione digitale multimediale. Asotech, inoltre, è in grado di realizzare la documentazione tecnica e del calcolo FEM. L’azienda ricerca laureati in Ingegneria Meccanica per l'area Macchine Automatiche e Ingegneri Meccatronici per Automazione e Software

AXIS S.r.l.: è una società di revisione contabile con sede a Reggio Emilia, è membro del network internazionale Moore Stephens. La sua ricerca riguarda laureati in Economia.

CPL Concordia: storica società cooperativa con 1300 dipendenti che si occupa di cogenerazione, energy management, servizi per l'efficientamento energetico degli edifici. Raggruppa oggi 60 aziende. Ricerca neolaureati in Giurisprudenza o Economia per potenziamento Ufficio Gare e Appalti; neolaureati in Ingegneria Gestionale o Economia per il proprio Ufficio Risorse Umane; neolaureati in Ingegneria Informatica per lo sviluppo di software per la fatturazione di servizi energetici; neolaureati in Ingegneria Elettronica per sviluppo sistemi di telecontrollo ed automazione su impianti energetici (centrali termiche, impianti gas, cogeneratori) e neolaureati in Economia Aziendale per attività di back office fatturazione utenze gas, acqua ed elettricità.

DUNA-Corradini S.p.A.: importante azienda del settore della chimica fine, produttrice di poliuretani e resine epossodiche. E' presente a Soliera (MO) con il suo headquarters e ha sedi negli USA e negli Emirati Arabi. La società ricerca Ingegneri Gestionali per tirocinio in ambito supply chain – logistica; Ingegneri chimici o dei materiali da inserire in produzione per seguire i processi degli impianti chimici; Ingegneri meccanici da inserire con tirocinio in ufficio tecnico per la progettazione di macchinari e impianti e Chimici industriali per il laboratorio R&D laureati o laureandi.

Edilteco Group: gruppo modenese impegnato nella produzione e vendita di materiali innovativi per l'edilizia, articolati in cinque divisioni (isolamento termico, acustico, sistemi antivibranti, protezione passiva dal fuoco e attrezzature da cantiere). La casa madre è a San Felice sul Panaro (MO), ma opera in Italia e all'estero, dove è presente con proprie sedi in Benelux, Francia e Argentina.

Fercam: operatore logistico internazionale, leader nel settore dei trasporti e della logistica a 360°, con headquarter a Bolzano. Il Gruppo è presente con circa 90 filiali e oltre 2.000 collaboratori diretti in Europa e in Nordafrica. In virtù della sua espansione l’azienda è interessata a incontrare studenti, laureandi e laureati in Economia, Ingegneria Gestionale o Lingue, con un’ottima conoscenza della lingua inglese. Fercam accoglie con interesse eventuali candidature spontanee e valuta positivamente le richieste di studenti che richiedono la possibilità di svolgere lo stage curriculare, in Italia e all’estero.

Generali Italia S.p.A. Agenzia Generale di Reggio Emilia: il Gruppo Generali S.p.A. è la più grande compagnia di assicurazioni a livello italiano ed europeo ed il terzo gruppo economico italiano al mondo con un profitto annuo di 31,6 miliardi di euro. L’Agenzia Generale di Reggio Emilia Giambellino è a capo di 7 subagenzie che vanno a ricoprire e servire l’intero territorio reggiano. Nell’ottica di un importante progetto di espansione della propria rete commerciale, l'Agenzia ricerca neolaureati, laureati in ambito economico, giuridico, politico-sociale, comunicazione e marketing e laureandi per stage curriculari in ambito amministrativo.

Gruppo Ceramiche Concorde: importante gruppo ceramico presente in Italia, Francia, Russia e USA. Il Gruppo ricerca: jr export manager Italia con laurea in Economia/Lingue; jr export manager con laurea in Economia/Lingue, conoscenza fluente della lingua inglese + 2^ lingua (tedesco o francese); A&D sales representative Belgio con laurea in Economia, conoscenza fluente della lingua francese; assistente tecnico industriale (area sicurezza) con laurea in Ingegneria Meccanica, Civile o Edile; disegnatore tecnico 3D con laurea in Ingegneria Meccanica; SAP support (US market) con Master Degree in Engineering; studenti del corso di laurea in Ingegneria Gestionale ICT per stage area CRM; tecnico della logistica con laurea in Ingegneria.

Ingenia Formazione & Informatica S.r.l.: è un’azienda specializzata nella fornitura di servizi e soluzioni informatiche con particolare riguardo al settore della Formazione Professionale. L'azienda ha realizzato soluzioni verticali per ognuna delle 12 Regioni con cui ha lavorato. Ha interfacciato 23 portali di Finanziatori, Regioni, Province, Fondi Interprofessionali, GAL ecc. ed ha collegato stabilmente 44 programmi di contabilità. Ricerca Ingegneri Informatici e 2 Sviluppatori Java EE.

JSB Solutions: società di consulenza nata per soddisfare le esigenze avanzate del mondo farmaceutico, biotecnologico e industriale. Il team è specializzato in tre aree principali: Pharma Consulting, CRO (Contract Research Organization), Soluzioni software. Per la sede di Modena JSB ricerca laureati in Biologia, Biotecnologia o simili per la posizione di Quality Control Consultant; laureati in Chimica, CTF, Biologia, Farmacia, Controllo qualità per la posizione di Quality Assurance Consultant; laureati triennali o quinquennali in Ingegneria, Chimica, CTF, per la posizione di Validation Stageur. Luogo di lavoro: Modena e altre città dell'Emilia Romagna.

Studio Tecnico Protek: società che si occupa di progettazione 2D & 3D di macchine, apparecchiature, linee complete e impianti, componenti e particolari in vari settori come automazione industriale, beverage e food, palletizzatori, packaging, confezionatrici e incartonatrici, movimentazioni merci, trasporti, carpenterie, strutture e tubazioni. Le sedi operative si trovano a Sassuolo (MO) e a Parma. A breve verrà aperta una filiale sul territorio di Bologna. L'azienda è alla ricerca di laureati in Ingegneria Meccanica e Meccatronica da formare tramite tirocini presso le proprie sedi con l’obiettivo di formare nuovi disegnatori, progettisti meccanici, futuri consulenti per la sicurezza sul lavoro e certificatori della normativa europea sulle macchine e sugli impianti industriali.

TGW Italia s.r.l.: è un fornitore leader di soluzioni logistiche automatizzate e dinamiche chiavi in mano in tutto il mondo, che fa parte di un Gruppo privato con 2.800 dipendenti nel mondo e sede in Italia a Spilamberto (MO). Il Gruppo specializzato nell’implementazione di una vasta gamma di soluzioni di logistica interna, da piccole applicazioni di material handling fino a complessi centri logistici. L'azienda ricerca laureati in Elettronica, Automazione, Meccatronica, Informatica per inserimento lavorativo finalizzato all’avviamento di sistemi di intralogistica.

Twinset: azienda leader del settore fashion, con headquarters a Carpi (MO), alla ricerca attualmente di neolaureati per tirocini da iniziare a gennaio 2018. Le ricerche riguardano laureati in Ingegneria Informatica, Gestionale, Economia e Finanza. Le ricerche in corso sono disponibili nella Bacheca online Unimore.

Westhouse Italia s.r.l.: società di consulenza e selezione del personale, inserita in un network internazionale, alla ricerca per imprese clienti di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Imola di Junior Software Developer, Junior SAP Consultant, Junior Mechanical Engineer. Per la propria struttura in provincia di Bologna, Milano e Pesaro: Junior IT Recruiter (con possibilità di stage sia curricolare che extracurricolare). Le lauree di interesse sono rispettivamente: triennali e magistrali in Ingegneria Informatica/Informatica/Ingegneria Elettronica/Matematica; Ingegneria Gestionale/Economia e Ingegneria Meccanica. Per la posizione interna sono ricercate lauree in ambito umanistico. La conoscenza dell'Inglese è un requisito richiesto per tutte le posizioni.