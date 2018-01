A Cortile di Carpi si presenta il Controllo di Vicinato per il 2018

Il progetto verrà presentato mercoledì 17 gennaio al Circolo “U.Barbaro” alle ore 20.30, in cui Amministrazione comunale e Polizia Municipale dell’Unione delle Terre d’Argine promuovono un incontro pubblico nel corso del quale verrà presentato ai residenti il progetto del Controllo di Vicinato; nel corso della serata verranno anche fornite informazioni sulle modalità di costituzione dei Gruppi locali per la promozione della sicurezza urbana e sul nuovo Fondo per le Vittime di reati specifici recentemente costituito e pienamente in attività.

L’iniziativa, ovviamente a ingresso libero, si svolgerà a Cortile di Carpi, al circolo “U. Barbaro” in via Chiesa Cortile 37. Interverranno all’incontro l’Ispettore superiore Daniela Tangerini, responsabile del Presidio di Carpi e l’ispettore capo Paola Sivieri, responsabile del Presidio di Novi di Modena, del corpo di Polizia Municipale dell’Unione Terre d’Argine