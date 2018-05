Fiorano, proseguono gli incontri "Uno su Mille", questa volta con Elisa Di Francisca

Prosegue l'iniziativa culturale "Uno su Mille", incontri con campioni sportivi a cura del giornalista e scrittore Leo Turrini, organizzato da Comitato Fiorano in Festa, Amministrazione Comunale di Fiorano e Lapam Confartigianato Imprese. Il secondo appuntamento si terrà sabato 19 maggio alle 18 al Teatro Astoria, durante il quale Leo Turrini intervisterà la pluricampionessa di fioretto Elisa Di Francisca, campionessa olimpica ai Giochi di Londra e di Rio De Janeiro. Nel 2013 si è cimentata in una nuova disciplina partecipando alla nona edizione del programma televisivo “Ballando con le stelle” e vincendo la competizione insieme al ballerino Raimondo Todaro. Nel 2017 Elisa è diventata mamma di Ettore, ma pochi mesi dopo ha deciso di tornare ad allenarsi e di non rinunciare al suo lavoro. Il suo obiettivo adesso è uno: la qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo del 2020. Conciliare tutto non è semplice, ma da quando è diventata mamma certe cose sono forse più facili. Perché Ettore è una spinta troppo grande, ed ogni cosa adesso ha un senso diverso: “Se vinco una gara, adesso la vinco per lui”.