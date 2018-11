Al Teatro Storchi l'incontro "Uomini che non odiano le donne"

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, ERT Fondazione, Comune di Modena e Associazione Centro Documentazione Donna Modena promuovono domenica 25 novembre alle ore 17 presso il Teatro Storchi di Modena l’incontro “Uomini che non odiano le donne”.

“Uomini che non odiano le donne” nasce da un’idea di Loredana Lipperini, scrittrice e conduttrice radiofonica e tra le voci della nota trasmissione Fahrenheit di Rai Radio3. Un viaggio per scavare dentro l’immaginario della violenza, affrontando i miti che lo sostengono, per scoprire come sia possibile osservare la relazione tra uomo e donna in maniera differente, con una valenza più positiva, grazie ai racconti e agli autori, di oggi e di ieri, scelti dagli artisti presenti.

Loredana Lipperini ne parlerà con la scrittrice Simona Vinci e il cantautore Vasco Brondi, accompagnati dai disegni dal vivo di Alessandro Baronciani e le letture degli allievi della Scuola di Teatro Iolanda Gazzerro. Un viaggio tra scrittori, romanzi, racconti e personaggi: da Santa Teresa, la città dei delitti delle donne raccontata in 2666 di Roberto Bolaño, a Rose Madder di Stephen King, testi stranieri selezionati da Loredana Lipperini. Simona Vinci invece esplora l’immaginario letterario italiano, tornando al Canzoniere di Petrarca, passando per l’Elegia di madonna Fiammetta di Boccaccio e poi i ritratti di tre donne dei Promessi sposi (Lucia, La monaca di Monza, la madre di Cecilia), per arrivare a Giovanni Giudici (O Beatrice) e il recente romanzo di Maurizio Maggiani, L’amore. Simona Vinci inoltre sarà anche interprete di un suo inedito, parte di un lavoro sui Fratelli Grimm con le voci delle donne di cui hanno raccolto le storie della tradizione popolare tedesca. A Vasco Brondi la scelta di tre grandi potesse italiane: Patrizia Cavalli, Mariangela Gualtieri, Chandra Livia Candiani.

Ingresso gratuito con invito. Gli inviti potranno essere prenotati a partire da martedì 20 novembre all’indirizzo mail biglietteria@emiliaromagnateatro.com



Domenica 25 novembre, ore 17.00

Teatro Storchi

Largo Garibaldi, 15 - Modena



Uomini che non odiano le donne

un’idea Loredana Lipperini

con Loredana Lipperini, Simona Vinci e Vasco Brondi

disegni dal vivo di Alessandro Baronciani

e con gli allievi della Scuola di Teatro Iolanda Gazzerro – laboratorio permanente per l’attore, corso Attore Internazionale, approvato dalla Regione Emilia-Romagna e cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo