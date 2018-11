"Uomini e dèi nel teatro greco", incontro con Andrea Taddei

Martedì 6 novembre proseguono alla Fondazione Collegio San Carlo di Modena (via San Carlo, 5) le lezioni del ciclo dedicato al tema Sacro. L’esperienza simbolica del divino nelle tradizioni religiose ideato dal Centro Studi Religiosi. Andrea Taddei presenta la conferenza dal titolo Uomini e dèi. Feste e inni rituali nel teatro dell’antica Grecia.

Andrea Taddei insegna Lingua e letteratura greca presso l’Università di Pisa. Professore invitato all’École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi e membro del Laboratorio “Antropologia e storia dei mondi antichi” dell’Ateneo pisano, ha orientato i suoi studi verso l’evoluzione delle concezioni e delle pratiche del diritto greco antico, con particolare riferimento all’antropologia giuridica di Louis Gernet. Si è occupato inoltre di oratoria attica e di epica omerica e ha affrontato questioni legate alla didattica della letteratura greca. Ha curato l’edizione italiana di Diritto e civiltà in Grecia antica di Louis Gernet (Firenze 2000) e dell’orazione Contro Leocrate di Licurgo (Milano 2012). Tra le sue pubblicazioni: Louis Gernet e le tecniche del diritto ateniese (Pisa 2001); Polivalenze epiche. Contributi di antropologia storica (a cura di, Pisa 2007); Testi e contesti. Per una didattica della letteratura greca nei nuovi licei (Pisa 2011).

Con questa lezione Taddei si propone di indagare la vita religiosa degli Ateniesi in rapporto con la dimensione politica. Sarebbe senz’altro sbagliato distinguere o addirittura opporre una temporalità politica sacra e una temporalità politica che – per comodità espositiva – potremmo dire ordinaria. Tempo ‘sacro’ e tempo ‘ordinario’ entrano in rapporto all’interno di una dimensione cronologica che fa riferimento a un quadro lunisolare, che non conosce consacrazione rituale dell’avvio di anno e che tiene conto solo in parte del ciclo stagionale, pur avendo evidente relazione anche con il ciclo delle stagioni e anche con la vita concreta, pratica in senso stretto, dei cittadini.

La conferenza si tiene nel Teatro della Fondazione, con inizio previsto alle ore 17,30.