A San Possidonio la presentazione del libro "L'uomo con la lanterna"

“L’uomo con la lanterna”: Giuseppe Tanferri ricordato a San Possidonio Giovedì 9 maggio alle ore 21.00, presso la Sala Consiliare del municipio di San Possidonio, si terrà la presentazione del volume “L’uomo con la lanterna” di Fabio Emiliano Manfredi, incentrato sulla vita straordinaria di Giuseppe Tanferri. L’iniziativa si inserisce nelle celebrazioni per i 120 anni di CPL CONCORDIA, cooperativa costituita nel 1899.

Nato nel 1915 da una famiglia contadina concordiese, Giuseppe Tanferri entra nelle formazioni partigiane con il nome “Paride” e si segnala come uno dei più tenaci comandanti della Resistenza dell'Alta Italia, pronto ad ogni sacrificio purdi salvare le persone che gli sono vicine. Arrestato su delazione di suoi concittadini, subisce la tortura nei seminterrati dell’Accademia Militare di Modena senza tradire i suoi compagni. Dopo la Liberazione vengono offerti alla sua mercé i delatori, ma l'ex comandante “Paride” rinuncia alla vendetta. Nell’immediato dopoguerra viene eletto primo sindaco di Concordia, divenendo in seguito presidente di CPL, la storica Cooperativa di Produzione e Lavoro di Concordia nata nel 1899. La figura di Tanferri è emblematica di una terra, di una nazione e di una generazione di uomini eccezionali, disposti all'estremo sacrificio per assicurare la libertà per sé e per la propria gente: una generazione capace di sollevarsi dalle rovine della Guerra, di fronte a difficoltà apparentemente insormontabili, per costruire il futuro e assicurare all'Italia il posto che merita nelle democrazie europee e occidentali.

Presentano la serata il dirigente della Cooperativa CPL Enrico Benetti e Francesco Manicardi, responsabile dell’ufficio stampa di CPL, giornalista e coautore del documentario-intervista a Tanferri dal titolo “Il lavoro e la giostra”. Al termine della presentazione seguirà il buffet.