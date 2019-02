“L’uomo meccanico" speciale soundtrack alla torre

Evento speciale, domenica 24 febbraio alle 18 alla “Torre” del Centro Musica di Modena in via Morandi 71, per le sonorizzazioni live di film muti di “Soundtracks - Musica da film”, progetto del Centro Musica del Comune di Modena promosso con associazione Muse, con direzione artistica di Corrado Nuccini dei Giardini di Mirò.

L’appuntamento, a ingresso libero con prenotazione obbligatoria (tel. 059 2034810, e-mail centro.musica@comune.modena.it), è con la sonorizzazione dal vivo del film “L'Uomo Meccanico” (1921) di Andrè Deed, ad opera dei bolognesi Earthset e del ravennate Luca Maria Baldini. Si tratta di un progetto musicale nato in Soundtracks 2018, corso sull'integrazione fra suono e immagine, che vede la collaborazione di Museo Nazionale del Cinema di Torino e il sostegno di Regione Emilia-Romagna e Fondazione Cassa di risparmio di Modena.

A fare da scenografia all’esibizione artistica sarà La Torre, il nuovo spazio performativo del Centro Musica, inaugurato lo scorso ottobre al 71MusicHub di via Morandi 71 a Modena.

I giovani musicisti, che proprio grazie a Soundtracks hanno scoperto la pellicola e realizzato la sonorizzazione, dopo averla portata in tour per tutta Italia e all'interno di vetrine importanti come quella del roBOt festival di Bologna, ritornano ad esibirsi dove il loro percorso è iniziato. Un concerto speciale, quindi, non solo per la pellicola proiettata, che è un cult per gli appassionati del cinema di inizio secolo, tra i primissimi film fantascientifici prodotti in Italia, per anni andato perduto e recuperato solo negli anni Novanta grazie all'intervento della Cineteca di Bologna.

Si preannuncia un concerto speciale anche e soprattutto perché dimostra come la creatività stimolata da un progetto come Soundtracks riesca a generare nuovi stimoli, nuove professionalità, diventare occasione di formazione e sviluppare produzioni artistiche che sopravvivono nel tempo, che hanno una propria vita al di là del percorso formativo proposto. La presentazione delle candidature per il bando di Soundtracks edizione 2019 scade il 3 marzo. Il bando è aperto a tutti i musicisti (singoli o gruppi) residenti in Emilia Romagna, e di età non superiore a 35 anni (come singoli o come media dei componenti del gruppo). Per maggiori informazioni sul bando è possibile consultare il sito (www.musicplus.it).

“Soundtracks: L'Uomo Meccanico”, domenica 24 febbraio alla Torre è a ingresso libero, previa prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: 71MusicHub_Centro Musica, tel. 059 2034810, o per e-mail (centro.musica@comune.modena.it).