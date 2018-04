In centro storico "Echi resistenti", urban game sulle tracce di una staffetta

“Echi Resistenti” è lo urban game sulle tracce di Irma, una staffetta partigiana con la missione di trasmettere il messaggio in codice che, diffuso tra i partigiani, darà il via a una delle operazioni finali per la liberazione di Modena. Irma è scomparsa e toccherà ai partecipanti al gioco ricostruire i suoi ultimi movimenti e trovare il messaggio che cambierà il corso della storia modenese e italiana.

L'appuntamento è domenica 22 aprile dalle 15 alle 18 in piazzetta Torre a Modena. Ai partecipanti, divisi in squadre da 5 e muniti di smartphone e Whatsapp, verrà fornita una mappa con un percorso a tappe nel centro di Modena. Ci si potrà muovere a piedi o in bicicletta e possono partecipare ragazzi, adulti e famiglie. Il gioco dura circa un'ora e mezza; ci si iscrive domenica 22 in loco, appena prima di cominciare a giocare ed entro e non oltre le 16.30.

A ogni partecipante sarà consegnata una cartolina da presentare presso l’Istituto storico di Modena, in via Ciro Menotti 137, per il ritiro di una copia omaggio del Dizionario storico dell’antifascismo modenese (Istituto storico di Modena, Unicopli, Milano 2012, 2 voll.) o la domenica stessa fino alle 18 o negli orari di apertura settimanale (da lunedì a giovedì 9.00 - 13.00, martedì e giovedì anche 15.00 - 19.00). Il gioco non è competitivo, ma la squadra che supererà le prove con maggior creatività potrà partecipare gratuitamente al pranzo del 25 aprile presso l’ex Manifattura Tabacchi a Modena.

PopHistory è la prima associazione italiana composta da public historians riconosciuti e qualificati, che ha come obiettivo la promozione dell’uso consapevole e critico del pensiero storico. Non è un caso che PopHistory abbia sede a Modena, perché è nata da un gruppo di studenti del primo Master di II Livello di Public History che dal 2015-2016 viene organizzato da Unimore.