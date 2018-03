Utopia-Gioco-Onestà. Il tratto essenziale di Ugo Guarino

Presenza caustica e cortese in mezzo secolo di carta stampata, Ugo Guarino(1927-2016) è stato un artista poliedrico, grafico, vignettista, pittore e scultore. Dai sipari di cronaca triestina della fine degli anni Quaranta agli ideogrammi posti a commento delle “Lettere al Corriere”, le sue vignette hanno illustrato con tratto essenziale l’attualità, dando origine a un personalissimo linguaggio grafico, fatto di ironico distacco ma anche di grande attenzione alla dimensione etica e sociale.

Condotto da Francesca Tramma, responsabile dell’archivio storico della Fondazione Corriere della Sera, l’incontro conduce alla riscoperta dell’artista triestino e del suo lavoro, che pur a distanza di anni conserva intatta la potente forza comunicativa.

Informazioni

L'evento fa parte del programma collaterale della mostra Ad Reinhardt. Arte + Satira, a cura di Diana Baldon, visitabile fino al 20 maggio 2018 ad ingresso gratuito alla Galleria Civica di Modena.

Prossimi appuntamenti

Giovedì 26 aprile 2018, ore 18

I primi 50 anni di Sturmtruppen tra memoria e avanguardie

Conversazione con Sofia Bonvicini, Stefano Bulgarelli, Clod, Guido De Maria, Stefano Bulgarelli, Tuono Pettinato. Modera Claudio Varetto

Sabato 28 aprile 2018, ore 11

Visita guidata alla mostra con Diana Baldon, curatrice della mostra e direttrice di FONDAZIONE MODENA ARTI VISIVE. Prenotazione obbligatoria: T. 059 2032919 (in orario di mostra)

Giovedì 17 maggio 2018, ore 18

How to look: l’arte spiegata da Ad Reinhardt

Incontro con Robert Storr, docente di pittura, Yale University School of Art, New York