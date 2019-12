"Vaccini, epigenetica, uomo e ambiente", conferenza del Movimento 3V

Venerdì 6 gennaio alla Sala Ulivi di Modena il Movimento 3V Vaccini Vogliamo Verità ha organizzato una conferenza pubblica. Si parlerà di vaccini, epigenetica, uomo, ambiente, in salute e in malattia con la Dott.ssa Anna Rita Iannetti, medico di prevenzione e specialista in terapia d’urgenza, candidata M3V per la provincia di Parma.

Durante la serata saranno raccolte firme per la presentazione delle liste del Movimento 3V Vaccini Vogliamo Verità alle elezioni regionali dell’Emilia Romagna del 26 gennaio 2020.