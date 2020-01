"Valdo, l’eretico di Lione" al centro di una conferenza alla San Carlo

Venerdì 24 gennaio alla Fondazione Collegio San Carlo di Modena (via San Carlo, 5) si conclude la prima parte del ciclo di conferenze dedicato al tema Fondatori di religioni. Carisma individuale e contesto sociale all’origine delle tradizioni religiose, ideato dal Centro Studi Religiosi. Grado Giovanni Merlo presenta la conferenza dal titolo Valdo di Lione. Povertà e vita apostolica nella prima comunità valdese.

Grado Giovanni Merlo è professore emerito di Storia del cristianesimo all’Università di Milano, fondatore della rivista «Quaderni di storia religiosa» e membro del comitato di redazione della «Rivista storica italiana». Ha dedicato le sue ricerche al cristianesimo nel basso Medioevo, con particolare riguardo alle origini e all’evoluzione del movimento francescano, ai rapporti tra ortodossia ed eresia e al ruolo del papato e delle istituzioni ecclesiastiche nella storia dell’Occidente latino.

Tra le sue pubblicazioni recenti: Valdo. L’eretico di Lione (Torino 2010); Streghe (Bologna 2011); Giovanni Miccoli (Brescia 2011); Eretici ed eresie medievali (Bologna 2011); Il cristianesimo medievale in Occidente (Roma-Bari 2012); Frate Francesco (Bologna 2017).

Valdo muta radicalmente i modi di vita seguiti fin verso la metà degli anni Settanta del secolo XII ed entra in una serie di relazioni per lui nuovissime. Non è più la ricchezza al centro del suo esistere, ma è l’appello evangelico che egli trova nelle Scritture e che concretizza nella duplice dimensione della totale spogliazione e della missione apostolica. Per lui essere testimone del Cristo comporta farsi povero e annunciatore della “buona novella”, da cui discendono comportamenti ispirati alle beatitudini del Discorso della montagna. (…).

Non abbiamo molte informazioni a riguardo Pietro Valdo, ci sono ignote sia le origini che la fine della vita. Per ciò che riguarda il cognome esatto, esiste solamente una forma latinizzata (Valdesius) e il nome Pietro, datogli dalla tradizione nel XIV secolo che lo definiva così come nuovo apostolo.

La conferenza si tiene nel Teatro della Fondazione, con inizio previsto alle ore 17,30.