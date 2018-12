Chiude la stagione di Forum Eventi: Valerio Massimo Manfredi presenta "Quinto comandamento"

Chiude la stagione di Forum Eventi una storia di vera fede, ma anche di violenza: è quella che Valerio Massimo Manfredi racconta nel suo ultimo libro “Quinto comandamento” (Mondadori) e al pubblico domenica 16 dicembre alle 17.30.

Congo, 1964: la guerra civile scoppiata dopo l’indipendenza dal Belgio sta straziando l’intero paese e miete vittime nelle maniere più efferate. Stupri, mutilazioni, torture, violenze indicibili su civili e membri di ordini religiosi sono diventati all’ordine del giorno. Padre Angelo Pansa, un missionario saveriano ora ottantasettenne, capisce che la preghiera non basta più: bisogna agire. A capo di un gruppo di mercenari armati di mitra, inizia a mettere in atto blitz notturni per salvare gli ostaggi dei ribelli, e – all’occorrenza – aprivano il fuoco. La Chiesa finge di chiudere un occhio, il nunzio apostolico dà il suo tacito assenso. In tre anni, più di 1400 vite sono state salvate da Padre Angelo e dai suoi mercenari. E’ da questa pagina di storia recente che l’autore ha tratto il suo ultimo romanzo: qui racconta l’avvincente storia di Padre Angelo (il cui nome nel romanzo è modificato in Padre Marco Giraldi), seguendo le sue avventure sia in Congo sia nella sua missione successiva in Amazzonia, dove sarà coinvolto nella lotta ai distruttori della foresta amazzonica.

Valerio Massimo Manfredi è uno dei divulgatori culturali più noti al pubblico italiano. Professore e archeologo, ha scritto saggi storici, sceneggiature per cinema e televisione; come presentatore tv ha condotto programmi come Stargate – Linea di confine, ed è autore di romanzi che hanno raggiunto oltre 15 milioni di lettori. Le sue opere più note riguardano due grandi personaggi dell’antichità, Ulisse, con la saga Il mio nome è Nessuno, e Alessandro Magno, con la saga Aléxandros.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.