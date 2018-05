Valerio Onida a Mirandola per parlare della nostra Costituzione

Nell’ambito delle iniziative organizzate per il 70esimo anniversario della Costituzione, Valerio Onida, giurista e presidente dell’Istituto nazionale “Ferruccio Parri”, sarà a Mirandola mercoledì 23 maggio alle ore 10.30 (aula magna Rita Levi Montalcini) per una conferenza su “La nostra Costituzione”. L’iniziativa, promossa dal Comune e dal tavolo di lavoro per il 70esimo, è aperta a tutti e ha avuto l’adesione della scuola media Montanari e degli istituti superiori Galilei e Luosi.

Onida è stato, tra l’altro, giudice costituzionale dal 1996 al 2005, presidente della Corte Costituzionale dal 22 settembre 2004 al 30 gennaio 2005 e professore emerito di Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi di Milano. Il 25 giugno 2011 il Consiglio generale dell’Istituto nazionale per la Storia del movimento di Liberazione (oggi Istituto “Parri”) lo ha eletto presidente, come successore di Oscar Luigi Scalfaro, presidente emerito della Repubblica.

Nel corso della sua brillante carriera Onida è stato anche presidente dell’Associazione italiana dei costituzionalisti ed è presidente del comitato direttivo della Scuola superiore della Magistratura. Il 30 marzo 2013 è stato invitato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano a far parte del “gruppo dei Dieci saggi” per occuparsi di preparare iniziative di leggi nel campo economico e sociale. Attualmente presiede la Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII. Il 30 novembre 2013 è stato insignito del premio “Fabrizi” dell’Anpi.