Doppio appuntamento in ricordo di Nicolò Gianelli e del suo "Vangelo Yankee"

"Vangelo Yankee" è il romanzo postumo dello scrittore modenese Nicolò Gianelli, un viaggio on the road in un’America fantastica. Nel fine settimana si terranno due appuntamenti dedicati. Il 17 Marzo ore 18:30 Reading Letterario ispirato a Vangelo Yankee presso Om, S.Eufemia 88, il 18 Marzo ore 17:30 Presentazione di Vangelo Yankee, Reading letterario degli amici, accompagnamento musicale a cura di Barone Lamberto e Paolo Olivieri alla Gallerie Europa di Piazza Grande.

Nicolò Gianelli nasce a Modena nel 1982. Laureato in filosofia, ha lavorato in una piccola biblioteca di pro- vincia piena di arzille vecchiette. A parte le sue note biografiche non scrive mai in terza persona. È stato pre- miato in diversi concorsi letterari, ma dato che queste note le ha scritte lui potete anche non credergli. Ha pubblicato con la ‘round midnight edizioni Brutto vizio morire. È morto a Modena nel luglio del 2015.