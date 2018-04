"Vento d'Irlanda", due giovani arpiste in concerto ai Musei

La LAV, Lega Antivivisezione sede di Modena, con il patrocinio del Comune di Modena e dell'Associazione Culturale Cantieri d'Arte organizza nella giornata di Sabato 7 aprile 2018 alle ore 21 l'evento "VENTO D'IRLANDA", un concerto della giovanissima e talentuosa arpista Siobhan Brady, proveniente dall'Irlanda, in collaborazione con l'arpista modenese Morgana Rudan.

Il concerto prevede un biglietto di ingresso di Euro 10,00 e si svolgerà presso la Sala Conferenze del Palazzo dei Musei, in Via Vittorio Veneto, 5 a Modena.

Siobhan Brady è un’ arpista irlandese dotata di grande tecnica e profonda sensibilità, nonostante la giovane età. Si è perfezionata presso l’Irish Harp College Teacher Academy di Limerick sotto la direzione di Janet Harbison conseguendo il diploma in arpa celtica e presso la Limerick School of Music conseguendo recentemente il diploma in pianoforte e teoria musicale. Ha fatto parte per diversi anni della Irish Youth Harp Orchestra, orchestra giovanile fondata e diretta dalla Harbison. Nel 2013 è risultata finalista del prestigioso Concorso Musicale Gael Linn Siamsa e nel 2014 ha fatto parte della compagine orchestrale che ha messo in scena in prima mondiale la produzione ‘Brian Boru Lion of Ireland’ scritta e diretta da Janet Harbison in occasione del Brian Boru Millennium Festival nella Cattedrale di St.Mary a Limerick, evento considerato tra i più spettacolari mai rappresentati in questo sito storico. Come membro dell’ Harbison Harp Quartet si è esibita durante il BBC Northern Ireland Arts Show nel 2015. Siobhan è’ attualmente membro permanente della Irish Harp Orchestra, che si esibisce in Irlanda e all’estero (Bordeaux 2015, Londra 2016, Monaco 2017 per citare i più recenti concerti) eseguendo repertori della musica tradizionale popolare e colta irlandese. Attualmente Siobhan insegna arpa celtica presso la Mid West Music Academy di Limerick.

Morgana Rudan ha intrapreso lo studio dell’arpa dall’età di sette anni sotto la guida del Maestro Davide Burani presso l’Istituto Diocesano di Musica Sacra di Modena. Nel 2011 è ammessa al terzo anno dell’Istituto Musicale Peri di Reggio Emilia dove attualmente frequenta il secondo anno del Corso di Alta Formazione Artistico Musicale, sempre sotto la guida del Maestro Burani. Morgana ha arricchito la sua formazione con Luisa Prandina, Susanna Bertuccioli e Josè Antonio Domenè. Nel 2017 ha partecipato alla International Summer School Harp Master PRO organizzata dall’arpista Irina Zingg e condotta da Milda Agazarian, della Russian Music Academy di Mosca. Morgana ha partecipato a diversi concerti come solista, in formazioni cameristiche e come membro dell’Orchestra Giovanile dell’Istituto Peri. Dal 2016 fa parte dell’Orchestra Giovanile Nazionale Sinopoli che si è esibita in Senato nel dicembre 2016 e al Teatro Bellini di Catania nel 2017. Nel 2016 è risultata vincitrice ex aequo del Concorso Internazionale Marcel Tournier nella categoria solisti di età inferiore a 16 anni. Parallelamente alla pratica dell’arpa classica, dal 2009 coltiva, prevalentemente nel periodo estivo, attività musicali per arpa celtica organizzate dalla Dr. Janet Harbison in Irlanda. Ha preso parte a diversi concerti in Irlanda e a Bordeaux come Guest Member della Youth Irish Harp Orchestra. Nel 2013 ha fatto parte dell’Orchestra Internazionale di arpe che ha eseguito in prima mondiale l’opera “Brian Boru Lion of Ireland”, composta dalla stessa Janet Harbison.

Si allega programma di sala del concerto che contiene due fotografie delle interpreti.