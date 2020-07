Verde Acceso, quarto incontro a Camposanto

Sabato 4 luglio a partire dalle ore 15.30, quarto appuntamento per il percorso partecipato Verde Acceso, promosso dall’associazione Khora Lab e dall’Amministrazione comunale di Camposanto.

Si svolgerà all'aperto, nella cornice del Parco sonoro Augusto Daolio di Camposanto, il prossimo incontro del percorso partecipato Verde Acceso, che porterà alla redazione di una proposta di un patto di collaborazione tra abitanti e amministrazione per la gestione condivisa del verde. Il laboratorio pomeridiano ripartirà dalle considerazioni emerse durante l'incontro dello scorso 20 giugno, nel corso del quale è stata realizzata una mappa dello stato di fatto per descrivere come viene riconosciuto il verde presente sul territorio.

La quarta tappa del percorso sarà l'occasione per sondare i bisogni maggiormente percepiti dalla cittadinanza e dalla pubblica amministrazione, e per scoprire quali risorse sia possibile mettere in campo per trovare delle risposte.

L'evento è organizzato nel rispetto delle direttive sanitarie e per la partecipazione è richiesta l'iscrizione tramite messaggio al numero 3494260362 oppure inviando una mail all'indirizzo khoralaboratory@gmail.com.