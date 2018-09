Verde Vivo, la festa per l'ambiente e la sostenibilità a Mirandola

Domenica 23 settembre si svolgerà a Mirandola, presso il palazzetto dello sport di via Dorando Pietri, dalle ore 10 alle 19, la terza edizione di “Verde Vivo”, manifestazione sostenuta dalla Cassa di Risparmio di Mirandola, con incontri, concerti, spettacoli, mostre e iniziative per i bambini e gli adulti, dedicati ad ambiente, benessere, stili di vita, sostenibilità.

Tra le varie iniziative, in chiave green: laboratori, punti informativi su come essere verdi e più sostenibili. Sarà una festa lunga un giorno, tutta dedicata all'ecologia e alla ricerca delle strade da percorrere per migliorarci e rendere un po' più vivibile il nostro pianeta. Per i bambini saranno allestiti spazi con una ricchissima lista di giochi, spettacoli, pulizia di parchi, laboratori creativi e sensoriali e spettacoli 3D sul sistema solare. Per adulti e ragazzi le sezioni più interessanti saranno quelle degli incontri, delle osservazioni del cielo con telescopi e della gara musicale a cura della Fondazione scuola di musica Andreoli. A “Verde Vivo” si festeggerà, alla presenza di Regione, Arpae e di Legambiente nazionale. Saranno anche presentati i risultati del progetto regionale “Le tue scarpe al centro” con uno spettacolo programmato per le 18 che vedrà bellissime esibizioni delle pattinatrici della Polisportiva “Pico” di Mirandola, un divertentissimo show del supereroe Cartesio, una gara musicale rock nella quale il pubblico sarà chiamato a eleggere la colonna sonora di “Verde Vivo”, sposando anche il concorso sulla “Canzone circolare” di Legambiente e premi verdi per chi indovinerà i numeri delle scarpe!

La manifestazione, che anche quest’anno avrà Radio Pico come media partner, vedrà la collaborazione e la partecipazione di più di 50 volontari tra associazioni, enti, aziende agricole e non solo. Il pranzo sarà assicurato da un buonissimo piatto di maccheroni al pettine con ragù speciale di carne ma anche vegetariano grazie alla collaborazione dell’associazione Aquaragia e del Comitato al pettine delle Valli mirandolesi.

Per informazioni: cea.laraganella@unioneareanord.mo.it - telefono, numeri 0535/29724-

713-787