Verso Sera, il Coro delle Mondine di Novi chiude la rassegna del Villaggio Artigiano

Volge al termine la terza edizione di Verso Sera la rassegna estiva promossa dal Collettivo Amigdala in collaborazione con il Comune di Modena. Dal 3 giugno a oggi i lunedì sera organizzati presso OvestLab e il Circolo Piazza hanno visto un'ampia partecipazione di

pubblico, curioso di assistere ai concerti e alle performance programmate in diversi spazi del Villaggio Artigiano di Modena Ovest.

La rassegna si chiude lunedì 8 luglio alle ore 20.30 presso il Circolo Piazza di Modena con il Coro delle Mondine di Novi.

Attualmente diretto da Maria Giulia Contri, il gruppo nasce intorno agli anni Settanta e accoglie la lunga tradizione canora delle donne al lavoro nei campi di riso. Il coro delle Mondine di Novi è oggi uno dei gruppi che si ebisce a fianco di artisti pop e rock

(tra cui, recentemente, vinicio Capossela e i Modena City Ramblers) in tutte le piazze d'Italia in occasione delle festività legate alla Repubblica e alla Liberazione dal Fascismo; portatore non solo di un periodo storico rappresentativo per le zone di Modena e dintorni

ma anche di una precisa sapienza canora, che si basa su una complessa polifonia musicale, il coro diffonde l'eleganza e la sapienza di un gruppo di lavoratrici-artiste.

La storica formazione ha pensato a una serata ancora più polifonica per celebrare un innovativo rito musicale mettendo in voce le canzoni più storiche nate nelle risaie ai tempi della resistenza sia nella maniera tradizionale dei cori polifonici, sia mescolandosi a nuove sonorità, con le voci dei cori femminili Le Chemin des Femmes (Modena) e Le Core (Bologna) diretti da Meike Clarelli e con i Flexus, un quartetto di folk sperimentale che supporterà le voci delle Mondine con i propri strumenti.

Ultimo appuntamento anche per la collana di incontri dedicati ai mestieri. La fotoreporter Annalisa Vandelli, modenese che ha girato il mondo con la sua macchina fotografica, racconterà come funziona il suo lavoro alle ore 19.30 presso OvestLab. La rassegna Verso Sera è realizzata da Amigdala in collaborazione con Circolo Piazza, Associazione Archivio Architetto Cesare Leonardi, La Fratellanza, Alimentazione Ribelle e con il contributo di Comune di Modena e Quartiere 4. Gode inoltre della collaborazione con il

Consorzio delle Attività produttive e OvestLab.