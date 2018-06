“Vi lascio la pace”, a Carpi la nuova mostra della fotoreporter Annalisa Vandelli

Dal 23 giugno al 22 luglio 2018 tutti i giovedì, i venerdì e le domeniche dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 la Chiesa di Santa Maria in Castello di Carpi, in Piazzale Re Astolfo, meglio conosciuta come Sagra, apre le sue porte al pubblico che voglia fare esperienza della mostra “Vi lascio la pace” di Annalisa Vandelli.

L’inaugurazione è prevista alle ore 19 di venerdì 22 giugno, mentre il 23 Carlo Armando Manzini e Annalisa Vandelli guideranno i presenti in una visita musicale. Curato da Roberta Pè, l’evento nasce nel contesto della Festa più pazza del mondo, fortemente voluto dall’Associazione Gli Argonauti, gode del sostegno di Migrantes Diocesana, del Patrocinio del Comune di Carpi ed è stata sostenuta dalla Falegnameria Benedetti di Pavullo e dall’Officina Citroen Cotugno.

Vi lascio la pace è un invito a meditare sul nostro impegno quotidiano nel ricevere questo mandato di amore e nel diffonderlo. Attraverso l’attualizzazione delle 14 stazioni della Via Crucis con fotografie scattate in diversi luoghi del pianeta, qui si racconta l’importanza della pace, il privilegio di averla ricevuta, il mandato di continuare a cercarla, nonché ad estenderla.

La mostra è lenta e il modo ideale è percorrerla in solitudine e raccoglimento. Simbolicamente, una fotografia viene lasciata ai visitatori, come pro memoria di un’azione che si fa quotidiana nei gesti e nello stile di vita. La pace è un percorso in salita e che scende in profondità. Altus in latino significa anche profondo e quale luogo migliore di una torre difensiva per entrare nei nostri strapiombi interiori? La prima installazione della mostra è avvenuta infatti nella torre di Festà, a Marano sul Panaro. A Carpi si tenta invece un’ascesi orizzontale, attraverso la forza pregna di spiritualità della Chiesa più antica della città. Partecipiamo al percorso quotidiano della via della Croce, che si fa ascesi attraverso la contemplazione di un dolore che, a sua volta, si fa amore. È una via faticosa e un po’ buia: una torcia aiuterà il visitatore ad esplorarne i particolari e a superarne le insidie. È scambio: chi lo vorrà potrà lasciare un messaggio. È un cammino sia religioso sia laico, perché la pace appartiene a una dimensione umana. Da mostra a esperienza, cosicché le fotografie rimandino a una meditazione e a un orientamento sul nostro viaggio terreno.

Vi lascio la pace

Fotografie e testi di Annalisa Vandelli

23 Giugno | 22 Luglio 2018

Chiesa di Santa Maria in Castello (detta La Sagra) | piazzale Re Astolfo (Carpi)

Inaugurazione | venerdi 22 giugno 2018 ore 19

Orari di apertura: giovedi, venerdi, domenica 10 -12 /15 -18 | ingresso gratuito

Relazioni Esterne e Organizzazione | Roberta Pè tel. 328 0758407 info@annalisavandelli.it