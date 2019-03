"Via dei Vulcani di Fango", una camminata culturale nelle colline tra Sassuolo e Spezzano

Domenica 17 marzo 2019, nuovo appuntamento con la camminata culturale sulla 'Via dei Vulcani di Fango', con prenotazione obbligatoria entro venerdì 15 marzo alle ore 17.

Un percorso, accessibile a tutti, tra natura, geologia, storia e archeologia delle colline tra Sassuolo e Spezzano, insieme a tre guide esperte che sapranno indicare gli aspetti più interessanti del percorso.

Il ritrovo dei partecipanti è alle ore 9 al castello di Spezzano - parcheggio 2; trasferimento in bus al sito archeologico di Montegibbio, dove l'archeologa Francesca Guandalini, spiegherà il Santuario di epoca romana e le diverse strutture archeologiche, che ha scoperto e indagato in via della Rovina. Da lì parte la camminata lungo l’antico percorso della ‘Via dell'Olio' tra vulcani di fango, tracce archeologiche e storiche, calanchi. Il giornalista e scrittore Francesco Genitoni racconterà del petrolio di Montegibbio e della cave di argilla. Alle 13 è previsto l’arrivo a Cà Tassi nella Riserva naturale delle Salse di Nirano e il pranzo al sacco a cura dei partecipanti. Dalle ore 15 breve passeggiata verso il castello di Spezzano, La guida ambientale esperta illustrerà gli aspetti naturalistici del percorso collinare e il fenomeno delle salse. All’arrivo, visita del Castello e del Museo della Ceramica.

Partecipare costa 5 euro a persona, comprendente un contributo per le spese di trasporto, accompagnamento con guide, accesso e visita alle strutture. E’ richiesto un equipaggiamento adeguato con scarpe da ginnastica o trekking. L’evento sarà annullato in caso di maltempo.

Per informazioni e prenotazioni: salse.nirano@fiorano.it oppure 0522 343238 - 342 8677118.