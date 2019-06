"Via Emilia, la strada dei cantautori", il concorso canoro fa tappa a Maranello

Giovedì 27 giugno alle ore 21.00 in Piazza Libertà a Maranello è in programma “Via Emilia la strada dei cantautori”, una delle tappe del concorso canoro organizzato dall’Associazione Carmina e Cantica in collaborazione coi Comuni di Castelfranco Emilia, Fiorano, Formigine e Maranello e Sassuolo, che si pone obiettivo di valorizzare le nuove leve del bel canto.

Una grande opportunità per i giovani che amano e fanno musica nella Regione Emilia- Romagna, per consentire loro di mettersi alla prova in un concorso pensato per le nuove leve e per dare loro la possibilità di esibirsi in luoghi prestigiosi, accompagnati da musicisti professionisti e maestri di orchestra.

Dalle 19 alle 24 inoltre mercatando, mercatini dell’ingegno e dei commercianti e street food e gonfiabili per bambini.