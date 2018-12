Al Vibra ospite DADDY G, il leader del Massive Attack

Vibra e Vibes Sabato 29 Dicembre hanno come ospite DADDY G (from MASSIVE ATTACK) djset. Con questo appuntamento ritorna l'appuntamento mensile con VIBES e si presenta nel migliore dei modi possibili. L'ospite sarà appunto DADDY G, leader dei Massive Attack che si esibirà in djset e vi proporrà il meglio del cosiddetto "Bristol Sound" Reggae, Jungle , Drum & Bass, Dub & DubStep Funk, Trip Hop, Hip Hop , Disco.

L'evento è a partire dalle 22:30 con ingresso a 15€ riservato ai soci ARCI, e con prima e dopo VIBES Crew dj set.

Grant Marshall, a.k.a. Daddy G, è uno dei padri fondatori della "Bristol sound”, tra i principali protagonisti di questo incredibile sound oscuro che miscela dub, reggae, funk, disco e hip hop, ricordiamo i Massive Attack, Tricky, Portishead, Smith & MIghty: Uno stile che ha lasciato tracce nel mondo per più decenni, a cui si è molto ispirata ad esempio la scena dubstep. Daddy G nasce con i l Wild Bunch Sound System, da cui poi sono nati i Massive Attack. Insieme a Mushroom e 3-D, Daddy G è stato uno dei fondatori della band e voce principale.

Nel 1980 era uno dei più giovani dj di Bristol, e nei suoi spettacoli si poteva ascoltare le novità disco e funk, punk americano, il primo rap d'importazione, accanto a soul e dub reggae. Quando venne fondato il Wild Bunch sound system, Daddy G era già una celebrità locale. I suoi dj set sono diventati leggendari non solo per le selezioni e le abilità tecniche nel mix, ma anche per la bravura col microfono. Nei periodi di pausa dei Massive, Daddy G continua a far ballare la gente nei migliori club in giro per il mondo, con un record box sempre aggiornato. Nel 2004 esce per la serie Dj Kicks ,la sua compilation, dove le sonorità che dominano sono il reggae e dub, ma anche soul e funk d'annata, deep house, fino al dubstep ed ovviamente con molta farina dal sacco Massive Attack fra classici e remix inediti.