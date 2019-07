Una serata di musica e spettacoli nel centro storico di Mirandola

Mercoledì 17 luglio a partire dalle ore 21.15 si terrà "Vie in festa... al chiaro di luna", una serata nel centro storico di Mirandola durante la quale ci saranno musica, incontri, esibizioni e proiezioni. L'appuntamento è organizzato dall'associazione 46 Vie e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola con il contributo del Comune di Mirandola. Gli spettacoli musicali si terranno in Piazza Conciliazione, via Battisti, Piazza Mazzini, via Cavallotti e Piazza Costituente in compagnia degli artisti Armando Saielli, Alessandra Fogliani, Pasquale Maria Morgante, Matteo Rubini, Daniele Negrini, Enrico Mignani, Stefano Dall'Osso e Simone Cinelli.

In via Battisti ci sarà una mostra di fotografie a cura di "Justnow!" ed in via Pico un'esibizione dal vivo intitolata "L'arte di attaccare bottone". In via Castelfidardo saranno proposte alcune dimostrazioni di stampa xilografica a cura di "Insetti Xilografi", mentre all'angolo con via Luosi sarà collocata l'installazione "46vie Wishing Tree 2019".

In Piazza Garibaldi e via Castelfidardo sarà presente un punto informativo di 46 Vie. Nel corso della serata i negozi del centro storico rimarranno aperti.