Tanta musica all'Etra Festival con il soprano Susi Goerdiadis e il duo Sconcerto

Non occorre un abbonamento alla Scala per amare l'opera, è sufficiente una serata per riascoltare tutti i temi più amati del repertorio proposti dalla voce toccante e passionale del soprano Susie Georgiadis. Domani venerdì 27 luglio infatti, basterà recarsi in Piazza dei Contrari a Vignola dove, nell'ambito della quinta edizione di Etra Festival, la cantante - accompagnata dal Duo Sconcerto - proporrà una serata per immergersi totalmente nelle pagine immortali di Verdi, Puccini, Bizet, per riscoprire l'amore per l'opera o per cominciare ad amarla. Appuntamento, ad ingresso libero e gratuito, a partire dalle ore 21.00.

Ad accompagnarla il Duo di musicisti di grande esperienza, che ripropongono la pienezza e l'espressività del colore orchestrale attraverso le loro rivisitazioni arricchite dalla purezza di un approccio di tipo cameristico. Oltre ad accompagnare i brani cantati, il Duo Sconcerto si esibirà in alcuni movimenti tratti da celebri titoli, arricchendo così il concerto di una varietà di linguaggi secondo una formula di alternanza tra musica vocale e strumentale ampiamente collaudata dagli artisti e che riscuote sempre grande successo tra il pubblico.



Etra proseguirà fino a fine agosto con importanti protagonisti del mondo dello spettacolo come Amanda Sandrelli e tanti altri, in una programmazione inserita anche nell'ambito del Festival di musica, teatro e danza Artinscena. Etra Festival - con la direzione artistica di Andrea Candeli e Andrea Santonastaso - è organizzato con il sostegno di Fondazione e Comune di Vignola.

Andrea Candeli, chitarra

Considerato dalla critica un chitarrista di rara plasticità, versatile nella tecnica e nel repertorio con una grande capacità di comunicazione. E' un musicista che mostra una spiccata presenza di palcoscenico con una tecnica solida e un modo di fare musica brillante, ricco di cura per i dettagli, il colore del suono e le dinamiche. Nel 2003 ha ottenuto il diploma di qualifica superiore come agente di sviluppo culturale livello europeo 4.Nel 2002 ha tenuto un concerto a Città del Vaticano in diretta Rai International presso la Sala Nervi, in presenza di Giovanni Paolo II. Nel 1993 gli è stato conferito il prestigioso Premio Ghirlandina Città di Modena. Svolge un'intensa attività concertistica in Italia e all'estero, come solista e in diverse formazioni cameristiche arricchiscono il suo curriculum le collaborazioni stabili con l'attore comico Vito (un bar al portico), Ivano Marescotti (mediterranea), Ugo Pagliai (l'amore ed il flamenco), David Riondino (Don Chisciotte), Paola Sanguinetti (duo sconcerto & friends), Luciano Galloni (duo sconcerto & friends), Alessio Menconi (tra classico e jazz). Ha tenuto un concerto insieme ad Andrea Griminelli presso il teatro fabbri di Vignola e con il Duo Sconcerto ha aperto il concerto di Andrea Bocelli il 3 ottobre 2017 presso il Teatro Nuovo Giovanni da Udine.

Matteo Ferrari, flauto

Sassolese, flautista di rara espressività e personalità nell'interpretazione. Dotato di estro e simpatia che riversa sul palcoscenico con estrema originalità. E' un musicista che sa dare espressione a tutto e sa trascinare i suoi partners con uno slancio interpretativo fuori dal comune, esibendo un suono meraviglioso ed una proprietà stilistica indiscutibile. Ha collaborato con il compositore Salvatore Sciarrino, suonando le sue musiche, in occasione d'importanti Rassegne di musica contemporanea, Seminari di composizione e nella trasmissione Radio Tre Suite. Recentemente si è esibito in concerto all'Auditorium Rainer III di Montecarlo alla presenza di Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto II di Monaco. L'attività concertistica si affianca a quella d'insegnamento, è docente di flauto ed i suoi arrangiamenti didattici vengono attualmente pubblicati e distribuiti dalla prestigiosa casa editrice Carish. Annovera collaborazioni con artisti del calibro di: Dario Fo, Elio, Paolo Cevoli, Claudia Penoni, David Riondino, Luciano Ligabue. Svolge un'intensa attività concertistica in Italia e all'estero. Suona come solista, in diverse formazioni cameristiche e in qualità di primo flauto in Orchestra.

Susie Georgiadis, soprano

Nata a Porto Alegre (Brasile), vive e lavora in Italia. Artista di grande sensibilità nell'interpretazione e presenza scenica magnetica, ha un timbro vocale morbido e caldo. La straordinaria musicalità le ha permesso un eclettismo raro in ambito lirico: vanta un repertorio che va dall'opera lirica fino alla musica del Novecento, passando per l'operetta Viennese ed Ungherese fino ad affrontare il repertorio brasiliano colto. Laurea in psicologia all'Università Cattolica di Porto Alegre. In Italia si è interessata di musicoterapia seguendo un corso di formazione secondo il Modello Benenzon a Torino.

Dopo aver studiato alla Scuola di Musica OSPA (Orchestra Sinfonica di Porto Alegre) si è perfezionata con il grande soprano brasiliano Neyde Thomas e ha vinto numerosi premi. In Italia frequenta il conservatorio di Musica di Parma, studia con Rita Patanè, Paolo Barbacini, Luisa Giannini, Angiolina Sensale e vince Il Terzo Premio al Concorso Lirico AGIMUS Internazionale Città di Tortona.