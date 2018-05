Villaggio della Salute. A Carpi una giornata per la prevenzione con Vito e Andrea Barbi

Domenica 20 maggio, per tutta la giornata, il cuore di Carpi si trasformerà in un’oasi dedicata a benessere, prevenzione e sani stili di vita: dalla mattina sino a sera, infatti, in piazzetta Garibaldi andrà in scena il Villaggio della salute promosso dalla Fondazione Casa del Volontariato, ente finalizzato al sociale della Fondazione CR Carpi, insieme all’Azienda USL di Modena, con il patrocinio del Comune di Carpi e in collaborazione con il Patrono di Carpi. Protagonisti della giornata, oltre a volontari, medici, specialisti, saranno anche il noto comico Vito e il conduttore televisivo Andrea Barbi, che animeranno le attività pomeridiane.

Per tutta la giornata saranno attivi gli stand informativi dell’Azienda sanitaria e delle associazioni di volontariato partecipanti ADMO, AMO, AIL, ALICe Carpi Onlus, AVIS Carpi, ADICA, APT, ACAT, CSV e GAFA.m Sarà invece il Nordic Walking a dare il via al programma, alle ore 8.30, con il gruppo coordinato dall’associazione Mondo Nordic Walking in partenza dalla piazzetta.

Al mattino

Alle ore 9.30 sarà invece il momento per gustare una Colazione della salute, appositamente concordata insieme ai bar di piazza Garibaldi, contestualmente a Costruiamola insieme... La partecipAzione della Casa della Salute, a cura di Azienda USL Modena, mentre alle ore 10.00 avranno luogo dimostrazioni di varie attività sportive come Yoga e Tai Chi. ALICe Carpi, l’associazione per la lotta all’Ictus cerebrale, illustrerà al pubblico, alle ore 11.00, il proprio progetto Ictus in salute, mentre Giovanni Coglitore e Manuela Carobbi presenteranno il World Café “AUSL on line”. Alle ore 11.30 poi, mentre il dottor Gustavo Savino parlerà dell’importanza del movimento per il benessere della persona, gli ascoltatori potranno degustare l’Aperitivo della Salute, che chiuderà il programma della mattinata.

Al pomeriggio e sera

Le attività del pomeriggio, che saranno condotte da Andrea Barbi, riprenderanno alle ore 16.00, con l’incontro Lo sport come stimolo per una vita sana che vedrà protagonista ancora una volta il dottor Savino. Successivamente, alle ore 16.45, i medici del Servizio dipendenze patologiche dell’Azienda USL Massimo Bigarelli e Claudio Annovi discuteranno, insieme al giornalista e scrittore Alessandro Sbarbada, delle circostanze in cui, magari senza avvedercene, mettiamo a rischio la nostra salute; a seguire, Le sfide per la salute, sempre a cura dell’Azienda sanitaria. Alle ore 17.45 avrà invece luogo la premiazione di Umoristi a Carpi, il concorso di grafia umoristica dedicato, quest’anno, al tema della salute e benessere: a premiare i vincitori delle varie sezioni e intrattenere il pubblico saranno il comico Vito e Andrea Barbi. Alle ore 18.30 sarà poi il momento di assistere ad A… come alimentazione: quando la tradizione incontra la salute, la conferenza in cui alle indicazioni del dottor Alberto Tripodi faranno da controcanto le battute del noto comico Vito. Al termine dell’incontro, lo chef di ‘Osteria Emilia’ Christian Facchini terrà il suo Show cooking. A concludere la giornata, alle ore 20.00, sarà Abbracci al posto degli aperitivi, iniziativa promossa da ACAT insieme ad Alessandro Sbarbada.

Eventi collaterali

A fianco degli incontri, dalle ore 9.30 e per tutta la giornata, sarà attiva Una pedalata per il cuore, la pedana di bici generatori che ognuno potrà utilizzare per gonfiare palloncini e, alle ore 20.00, serviranno per gonfiare un grande cuore. Nel week end, poi, sabato 19 e domenica 20, sempre nell’ambito del programma del Patrono di Carpi, dalle ore 9.00 alle 19.00 il rialzato di piazza Martiri ospiterà poi le Bancarelle della Solidarietà delle associazioni di volontariato del territorio, coordinate dalla Consulta C. Saranno presenti A.E.D.S. – Associazione degli Emigrati per lo sviluppo del Senegal, Al di là del muro, Amici del fegato, AMO, Ass. Amica, Croce Rossa Italiana, Gruppo Parkinson, Coop. sociale SCAI, USHAC, Centro Missionario Diocesano e Insieme per le missioni, Ero Straniero, AVO – Ass. Volontari Ospedalieri e Gattile di Carpi.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.casavolontariato.org e la pagina Facebook Fondazione Casa del Volontariato.