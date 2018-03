Villaggio San Marco. L'incontro a Carpi con esuli, studenti e studiosi

Le vicende storiche legate al Villaggio San Marco, allestito nel 1954 all'interno del campo di Fossoli di Carpi per ospitare gli esuli italiani provenienti da Istria e Dalmazia, saranno il tema dell'incontro pubblico in programma a Carpi, sabato 17 marzo, dalle ore 10.30 alle 13, nell'auditorium San Rocco (via S.Rocco 1).

Nel corsi dell'iniziativa sarà presentato il volume sull'argomento contenente testimonianze e analisi scaturite nel convegno di studi che si svolse a Carpi del 2013, in occasione del 60° anniversario del Villaggio. L'incontro e la produzione editoriale, curata da Luigi Vallini, sono promossi dall'associazione Venezia Giulia e Dalmazia in collaborazione con Comune e Provincia di Modena e Comune di Carpi.

Dopo i saluti del vescovo di Carpi, Francesco Cavina, sono previsti gli interventi di Giampaolo Pani e Vallini, rispettivamente presidente e segretario del comitato di Modena dell'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia; Alberto Bellelli, sindaco di Carpi; Gian Carlo Muzzarelli, presidente della Provincia di Modena; Maria Cleofe Filippi, vice presidente della Fondazione ex campo di Fossoli; Giuseppe Schena, presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Modena, e Renzo Codarin, presidente nazionale dell'Associazione Venezia Giulia e Dalmazia; coordina il giornalista Cesare Pradella.

Saranno presenti anche esuli e studenti del liceo Fanti, dell'Istituto Da Vinci e dei comprensivi Carpi nord e Carpi centro. Furono quasi 1.500 i profughi, appartenenti alla comunità italiana, ospitati nel Villaggio San Marco a Carpi, dopo aver abbandonato le proprie case e tutti i propri beni in Istria e Dalmazia a seguito degli accordi internazionali che, ridefinendo il confine orientale italiano, assegnarono quei territori all'allora Jugoslavia; facevano parte di un autentico esodo di massa che coinvolse dal 1944 oltre 250 mila italiani che fuggirono da persecuzioni e dalla tragedia delle foibe dove vennero sterminati migliaia di italiani. Il Villaggio san Marco fu aperto il 7 giugno del 1954 e chiuso dopo 16 anni il 7 marzo del 1970.