Ville Emiliane quarta edizione

"VILLE EMILIANE" è l'evento annuale che attrae equipaggi provenienti da vari luoghi d'Italia e dall'estero, appassionati di motori, bellezza e gusto, portando le auto più sportive ed amate al mondo alle architetture delle ville storiche modenesi con le degustazioni dei sapori locali e la simpatia delle persone.

L'evento inizia al mattino presto al NOVI PARK di Modena per accrediti, colazioni e raggruppamento, dove le vetture saranno tenute osservate a breve distanza. Si parte con l'ausilio della scorta, per giungere all'ACETAIA LEONARDI, fra le più grandi ed antiche al mondo, per una visita fatta anche di degustazioni. Proseguendo col trasferimento alla storica VILLA GIOVANARDI dove verrà presentata la storia ed i progetti di utilizzo della stessa come esempio di eccellente conduzione di un patrimonio storico. Il pranzo avviene sempre in Villa con menù completo e servito ai tavoli.

Anche questo anno ci saranno i test drive offerti agli equipaggi partecipanti con le vetture più sportive Fiat ed Alfa portate da Gruppo AUTORAMA Spa.

Al termine della giornata verranno consegnati omaggi in ricordo della giornata agli equipaggi partecipanti.

Prenotazione obbligatoria.