"Vino Mosso", una giornata dedicata alla degustazione delle bollicine

Il 14 dicembre, presso palazzo Carlotti a Modena, si terrà la seconda edizione di Vino Mosso, una giornata dedicata alla degustazione di vini spumanti e frizzanti provenienti da diverse regioni d’Italia. L’evento, organizzato dall’associazione culturale Il Viticcio, vedrà la partecipazione di 20 cantine provenienti da Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Marche, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia e Veneto che presenteranno per l’occasione una selezione di vini biologici, biodinamici e naturali scelti con cura dai membri dell’associazione.

Vino Mosso avrà luogo dalle 14.00 alle 20.00 ed è aperto a tutti con un’offerta minima consigliata di 10€ per i soci, 15€ per i non soci e 20€ che comprendono anche la tessera associativa per il 2020. Le prevendite sono disponibili su Eventribe e termineranno il 12 dicembre alle 22.00.

Per ulteriori informazioni sulle prevendite e sull’evento si può scrivere all’indirizzo e-mail prevenditeviticcio@gmail.com.

Il Viticcio - Il Viticcio è un’associazione culturale no-profit composta da sommelier, appassionati e operatori del settore, nata con lo scopo di conoscere e condividere vini e realtà produttrici autoctone che rispecchiano una filosofia non industriale. Per questa ragione, Il Viticcio, si impegna a selezionare per i suoi eventi vini biologici, biodinamici e naturali non standardizzati sui trend del mercato ma lasciati liberi di raccontare il luogo dal quale provengono.