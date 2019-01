Visita alla Ghirlandina. Le pietre reimpiegate di Mutina Romana per la nostra torre

“La Mutina romana: il reimpiego dei materiali in Ghirlandina”. Questo il titolo e il tema della visita guidata di sabato 26 gennaio alle 17.30, gratuita previo pagamento dell’ingresso, alla Torre civica simbolo di Modena, al centro del sito Unesco di piazza Grande, patrimonio dell’umanità. Visita su prenotazione per massimo 25 persone; iscrizione obbligatoria via email (torreghirlandina@comune.modena.it).

Punto di ritrovo alle 17.15 in biglietteria alla Ghirlandina; la visita inizia alle 17.30. Con i partecipanti ci si soffermerà sui materiali costruttivi della Torre: nel medioevo, infatti, per edificarla furono recuperati e riutilizzati le pietre e i laterizi romani. La visita incomincia all'esterno della Ghirlandina, dove si analizzeranno in particolare le diverse tipologie di pietre che la costituiscono e la loro provenienza.

I visitatori, quindi, avranno l'opportunità di salire sulla Torre e, dalla sala dei Torresani con i capitelli dei maestri campionesi, potranno ammirare da un punto di vista privilegiato il nucleo urbano. Dai finestroni si può seguire il tratto cittadino della via Emilia, che fu tra le più importanti arterie dell'Impero Romano. La visita è gratuita previo pagamento del biglietto di ingresso (3 euro adulti; 2 per studenti dai 6 ai 26 anni, over 65, gruppi di almeno 10 persone; gratuito per guide, giornalisti, insegnanti che accompagnano classi, disabili e accompagnatori).

Oppure si può accedere con il biglietto Unico Unesco a 6 euro, che include anche la visita alle Sale Storiche del Comune, ai Musei del Duomo e la visita guidata all'acetaia comunale (attiva, previa prenotazione allo Iat, i venerdì pomeriggio, i sabati e festivi mattina e pomeriggio). Il biglietto ha validità illimitata. La torre è aperta con orario invernale: da martedì a venerdì dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30; sabato, domenica e festivi orario continuato dalle 9.30 alle 17.30 con ingressi fino a mezz’ora prima della chiusura.

Iat Informazione e Accoglienza Turistica tel. 059 2032660 (www.visitmodena.it).