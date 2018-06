Quater chiachèr sul vèc castèl: visita in dialetto al castello di Formigine

Un modo nuovo e insolito per scoprire il Castello di Formigine. È quello offerto da una visita “con traduzione” molto particolare, in dialetto e in italiano, che riserverà sicuramente sorprese e divertimento ai partecipanti, in programma domenica 24 giugno dalle ore 18.30. Un’iniziativa in collaborazione con Mauro Bavutti dell’Associazione di Storia Locale “E.Zanni”, per la quale si consiglia la prenotazione. Un’opportunità assolutamente da non perdere per gli appassionati di tradizioni e storia locale.

L’estate del Castello prevede anche, lunedì 9 luglio alle ore 20.45, laboratorio creativo per bambini da 5 a 10 anni (costo 5 euro); domenica 15 luglio ci sarà, alle ore 18.30, una speciale visita guidata ad ingresso gratuito per conoscere sotto una nuova luce il monumento più celebre di Formigine (anche in questo caso è consigliata la prenotazione).

Con l’arrivo dell’estate, fino al 15 agosto, cambiano gli orari di apertura del museo e delle visite guidate. I nuovi orari saranno: sabato dalle ore 17 alle 20, con solo l’apertura del punto informativo turistico, domenica dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 17 alle 20. Ogni mercoledì di luglio il castello sarà aperto dalle ore 19 alle 23.30. La chiusura estiva è prevista da sabato 11 a domenica 19 agosto, salvo visite su prenotazione. Si ricorda infine che il castello sarà aperto venerdì 10 agosto dalle ore 17 alle 23.30 e mercoledì 15 agosto dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 17 alle 20. Info e prenotazioni: castello@comune.formigine.mo.it