Romanico e gotico, alla scoperta degli stili di Duomo e Ghirlandina

Sabato 28 settembre alle 18.30 una bella occasione per andare alla scoperta, con guide preparate, dei principali stili che caratterizzano il Duomo di Modena e la Ghirlandina, nel sito Unesco di piazza Grande patrimonio dell’umanità. L’opportunità proposta da Ar/s Archeosistemi e dal Servizio comunale Promozione della città e Turismo è quella di partecipare alla visita guidata gratuita “Dai Comacini ai Maestri Campionesi: Romanico e Gotico nella Ghirlandina e nel Duomo di Modena” (prenotazione obbligatoria via mail torreghirlandina@comune.modena.it).

I Campionesi erano architetti e scultori che lavorarono a Modena nel cantiere del Duomo e della Ghirlandina dalla fine del XII agli inizi del XIV secolo. Il percorso di visita illustrerà le modifiche apportate da questi maestri in Duomo e in Ghirlandina.

Le guide commenteranno in particolare la realizzazione del rosone in facciata della Cattedrale e quella della “Porta Regia”, sul fianco meridionale in piazza Grande.

La visita, inoltre, approfondirà gli interventi architettonici e scultorei dei Maestri Campionesi in Torre. Furono loro a sopraelevare la Ghirlandina, proseguendo l'opera dell’architetto Lanfranco. Al piano dei Torresani, l’ultimo visitabile della Torre, sarà possibile ammirare gli splendidi capitelli del 1180 con decorazioni sia a tema vegetale, sia con figure umane e allegorie.

Il ritrovo è alla biglietteria della Ghirlandina alle 18.15, la visita inizierà alle 18.30.

In occasione del Festival del digitale “Modena Smart Life” si potrà salire sulla Ghirlandina anche a tarda sera: la Torre sarà aperta al pubblico fino alle ore 23.

La visita guidata è gratuita previo pagamento del biglietto d’ingresso alla Ghirlandina (3 euro, ridotto 2 per bambini e studenti 6-26 anni, over 65, gruppi di minimo 10 partecipanti; gratis per bimbi fino a 5 anni, disabili con accompagnatori, giornalisti, guide turistiche e insegnanti che accompagnano classi); oppure biglietto Unico Sito Unesco da 6 euro a validità illimitata per Ghirlandina, Acetaia Comunale (prenotazione allo Iat per venerdì pomeriggio, sabato e festivi mattina e pomeriggio), Sale storiche di Palazzo Comunale e Musei del Duomo.

Per ulteriori informazioni visitare la pagina web oppure contattare Iat Informazione e Accoglienza Turistica tel. 059 2032660.