Visite guidate. "Estensi, l'evoluzione di una corte e delle sue città"

Domenica 4 Febbraio alle ore 15: "Estensi, l’evoluzione di una corte e delle sue città". Visita alla Galleria Estense di Modena. Uno sguardo laterale alla collezione Estense per scoprire i cambiamenti di una corte in rapporto alle epoche e alle politiche che l’hanno attraversata. Ritrovo ore 14.50 in Largo Sant'Agostino a Modena.



PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:

EMAIL: info@larosenoire.it

Tel. 3391196575

Telefonare nei seguenti orari:

dalle 12 alle 14 e dalle 18 alle 19 dal lunedì al venerdì solo per informazioni,

le prenotazioni si effettuano tramite email