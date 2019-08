Ferragosto in Piazza Grande: orario continuato per la Ghirlandina

A Modena per Ferragosto tutto aperto, monumenti e musei, nel sito Unesco di piazza Grande patrimonio dell’umanità, cuore artistico e storico della città.

Giovedì 15 agosto alle 14.30 ci sarà anche occasione per modenesi e visitatori di andare alla scoperta della torre Ghirlandina, simbolo di Modena, e dei tesori d’arte delle Sale Storiche del Palazzo Comunale, con una particolare visita guidata.

Il ritrovo dei partecipanti è alla biglietteria della Torre, via Lanfranco, alle 14.15. Iscrizione obbligatoria via mail (torreghirlandina@comune.modena.it) per massimo 25 persone. La visita, organizzata da Archeosistemi con il Servizio comunale Promozione della città e turismo, inizierà dalla Torre dove, saliti 200 gradini, sarà possibile dall'alto ammirare i tetti del centro storico, la piazza e il panorama cittadino.

Il gruppo sarà poi accompagnato a Palazzo Comunale nelle Sale Storiche, dove potrà vedere le splendide decorazioni pittoriche di artisti quali Nicolò ed Ercole dell'Abate, Ludovico Lana, Bartolomeo Schedoni, Francesco Vellani, Girolamo Vannulli, Francesco Vaccari, Adeodato Malatesta.

Costo: Ghirlandina 3 euro (2 per studenti dai 6-26 anni, over 65 e gruppi di almeno 10 persone) più 2 euro per le Sale Storiche del Palazzo Comunale. Oppure vale il biglietto Unico Unesco a 6 euro, che include la Ghirlandina, le Sale Storiche del Palazzo Comunale, i Musei del Duomo e la visita guidata all'Acetaia Comunale (visitabile venerdì pomeriggio, sabato e festivi mattina e pomeriggio, previa prenotazione allo Iat, in piazza Grande 14 (tel. 0592032660). Ingresso gratuito per disabili e accompagnatori, guide turistiche, giornalisti e bambini fino a 5 anni. Il biglietto non ha scadenza.

La Ghirlandina è aperta il 15 agosto dalle 9.30 alle 19 senza pause. Il 16 agosto dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19, sabato 17 e domenica 18 dalle 9.30 alle 19 a orario continuato. Ingresso 3 euro, o biglietto unico Unesco a 6 euro.

Nel Sito Unesco, cuore della città, per Ferragosto sono aperti anche i Musei del Duomo (fino al 18 agosto dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30). Ingresso a 4 euro oppure biglietto Unico Unesco a 6.

Le Sale Storiche sono visitabili dal lunedì al sabato (9 – 19, gratuito); la domenica e i festivi (9.30 – 12.30, gratis, e dalle 15 alle 19, 2 euro o biglietto Unico Unesco 6).

Visite guidate all'Acetaia Comunale giovedì 15, sabato 17 e domenica 18 agosto alle 10.30, 11, 11.30, 15.30 e 16.30, venerdì 16 agosto alle 15.30 e alle 16.30. La visita guidata con gli esperti della Consorteria costa 2 euro (o biglietto Unico Unesco a 6). Il biglietto si acquista allo Iat, ufficio Turistico in Piazza Grande 14.

Lo Iat (Ufficio informazioni e accoglienza turistica), tel. 059 2032660, è aperto da lunedì a sabato dalle 9 alle 18, domenica e festivi dalle 9.30 alle 18.