Ghirlandina e Palazzo Comunale, visite gratuite anche nel weekend dell'Immacolata

Nuovo appuntamento su prenotazione (torreghirlandina@comune.modena.it) domenica 8 dicembre alle 14.30, con le visite guidate nel cuore del sito Unesco di piazza Grande a Modena, organizzate da Ars Archeosistemi in collaborazione con il Servizio comunale Promozione della città e turismo.

In occasione della Festa dell’Immacolata Concezione, con la formula “combo” si va alla scoperta della Ghirlandina e delle Sale Storiche del Palazzo Comunale.

Il ritrovo dei partecipanti, massimo 25 persone, è nella biglietteria della Torre, in via Lanfranco, alle 14.15. La visita inizierà alle 14.30 e durerà circa un'ora.

La visita inizia dalla Torre. Prevede una sosta nella “Sala della Secchia rapita” e “degli Strumenti Scientifici”, poi, salendo 200 scalini, arriva in “Sala Torresani”, dove dalle finestre si può ammirare il panorama e i tetti del centro storico.

Il gruppo sarà poi accompagnato dalla guida di Ars nelle Sale Storiche del Palazzo Comunale, arricchite dalle splendide decorazioni pittoriche di numerosi artisti, come Nicolò dell'Abate, Ludovico Lana, Ercole dell'Abate, Bartolomeo Schedoni, Francesco Vellani, Girolamo Vannulli, Francesco Vaccari e Adeodato Malatesta.

La visita guidata è gratuita ma si devono pagare 3 euro per l’ingresso alla Torre (2 ridotto studenti dai 6 ai 26 anni, over 65, gruppi di almeno 10 persone) più 2 euro per l’ingresso festivo alle Sale Storiche del Palazzo Comunale. Gratuito per bambini fino a 5 anni, guide turistiche, interpreti, giornalisti, disabili e accompagnatori. Oppure vale il biglietto Unico Unesco a 6 euro, a validità illimitata per Sale Storiche, Ghirlandina, Musei del Duomo e visita all'Acetaia Comunale (iscrizione allo Iat di piazza Grande per i venerdì pomeriggio o sabato e festivi mattina e pomeriggio).

La Ghirlandina è aperta dal martedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 17.30. Sabato, domenica e festivi dalle 9.30 alle 17.30. Chiusa a Natale. La biglietteria chiude mezz'ora prima dell'orario indicato.

Iat Informazione e Accoglienza Turistica tel. 059 2032660.