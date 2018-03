Una visita guidata "nei luoghi del risorgimento modenese"

Visita guidata gratuita “Dalla Repubblica Cispadana alla Modena risorgimentale” sabato 17 marzo 2018 nel 157° anniversario della proclamazione del Regno d'Italia avvenuta il 17 marzo 1861. Sabato è precisto il ritrovo alle ore 15 davanti alla statua di Ciro Menotti in piazza Roma. Durata circa due ore.

Itineraio:

- Il Palazzo Ducale dalla Repubblica Cispadana al Regno d'Italia

- Rievocazione dell'arrivo di Napoleone a Modena: la prima volta nel 1796 in occasione del Primo congresso della Repubblica Cispadana ( 16 – 18 ottobre 1796 al Teatro Rangoni) poi nelle vesti di Imperatore dei Francesi e Re d'Italia con la moglie Josephine il 25 e 26 giugno 1805.

1. Monumento a Menotti

2. Tre lapidi su Palazzo Ducale :

- Lapide Farini: annessione al Piemonte (1848 e 1859)

- Lapide adozione tricolore (1797) da terzo Congresso Repubblica.Cispadana

- Lapide Manfredo Fanti

3. Monumento alla libertà per i caduti dei moti del 1821-31 in piazzale San Domenico

- Cenno al palazzo ora sede dell’Archivio di Stato, un tempo Prefettura del Dipartimento del Panaro che fu decorato in età napoleonica con affreschi neoclassici di Geminiano Vincenzi, Pietro Minghelli e Biagio Magnanini.

4. Palazzo Menotti

- Rievocazione del Carobbio del Risorgimento di Delfini (con riferimento al primo capitolo del romanzo storico “La capitale dei sogni. Il romanzo di Ciro Menotti di Roberto Vaccari Colombini editore)

- Cenno a chiesa San Vincenzo dove è sepolto Francesco IV

5. Palazzo Comunale

- Sul pianerottolo: Lapide di Cialdini

- All’interno: Ritratto di Menotti e Abramo Rimini di Malatesta nella Sala dei Matrimoni

- Prigioni: Nell’ala del Vecchio Confortorio : Sala dei passi perduti e

Sala Minor cella.

6. Quattro lapidi sotto al portico (palazzo comunale) su via Emilia:

- Lapide del Cons. Comun. con i nomi dei caduti modenesi nelle Guerre d’Indipendenza(1848-1859)

- Seconda lapide: gemella dell’altra: caduti modenesi nella Terza guerra d’Indipendenza.(1866)

- La lapide dedicata a Pietro Giannone

7. Palazzo Rangoni Solmi: dove si tenne il primo Congresso della ConfederazioneCispadana

(16-18 ottobre 1796)

8. Monumento a Vittorio Emanuele II in piazzale Risorgimento