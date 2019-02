San Geminiano, una visita guidata alla scoperta della storia del Patrono di Modena

“San Geminiano e i Geminiani. La comunità modenese intorno al suo santo e alla sua Torre”. È il tema della visita guidata gratuita (previo pagamento del biglietto d’ingresso alla Ghirlandina o del biglietto unico per il Sito Unesco) in programma sabato 23 febbraio sulla torre civica, simbolo di Modena nel sito Unesco di piazza Grande patrimonio dell'Umanità, e all’esterno del Duomo romanico. La prenotazione è obbligatoria, via mail a torreghirlandina@comune.modena.it.

La visita inizia alle 17.30, con ritrovo sotto la Torre alle 17.15. Ad accompagnare i partecipanti sarà una guida di Archeosistemi che narrerà il rapporto strettissimo che i modenesi intrattengono col santo protettore e con la Torre, che rappresenta da sempre il centro del tessuto urbano e delle funzioni civiche e religiose cittadine.

Nel percorso si illustrerà la storia di San Geminiano (vissuto nel IV secolo d. C. e sepolto nella cripta del Duomo) e si racconteranno alcuni miracoli a lui attribuiti. Ci si soffermerà sui principali tratti della sua vita partendo dai rilievi scolpiti sul lato meridionale della Cattedrale, e dalle formelle che li ritraggono, nell'architrave della “Porta dei Principi” e nella lastra marmorea di Agostino di Duccio. La figura del Patrono della Comunità di Modena è incisiva nella fede cittadina fin dai primi anni dopo la sua morte e il cantiere del Duomo ne dimostra la valenza.

Partecipare comporta il pagamento dell’ingresso alla torre (3 euro, ridotto 2 per studenti dai 6 ai 26 anni, over 65, gruppi di almeno 10 persone; gratuito per guide, giornalisti, insegnanti che accompagnano classi, disabili e accompagnatori); oppure si può accedere con il biglietto Unico Unesco a 6 euro, che include anche la visita al Sale Storiche del Comune, Musei del Duomo e visita guidata all'acetaia comunale (attiva, previa prenotazione allo Iat, venerdì pomeriggio, sabato e festivi mattina e pomeriggio). Il biglietto ha validità illimitata.

La torre è aperta con orario invernale: da martedì a venerdì dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30; sabato, domenica e festivi orario continuato dalle 9.30 alle 17.30 con ingressi fino a mezz’ora prima della chiusura.

Iat Informazione e Accoglienza Turistica tel. 059 2032660 (www.visitmodena.it).