Il Palazzo Ducale di Modena apre le porte per le Giornate Fai di Primavera

In città le Giornate Fai di Primavera prevedono l'apertura straordinaria si Palazzo Ducale. Le visite guidate dedicate si terranno Sabato 23 ottobre e Domenica 24 ottobre dalle ore 9 alle ore 18, con orario continuato (ultimo ingresso ore 18).

Costruito a partire dal 1630 attorno ad un nucleo più antico, edificato dagli Estensi nel 1288. Quando Modena fu eletta nel 1598 capitale del ducato estense, il duca Cesare d’Este vi si trasferì e diede inizio ad alcune opere di riqualificazione, intensificate sotto Francesco I, regnante dal 1629. Egli fece realizzare un nuovo palazzo a partire dal 1634 su progetto dell’architetto Bartolomeo Avanzini, con i contributi di Gian Lorenzo Bernini, Francesco Borromini e Gaspare Vigarani. Il Palazzo, per grandezza e fasto, è tra le più prestigiose regge a livello europeo ed è stata sede della Corte Estense fino all'ultimo duca Francesco V d'Austria-Este (1859). Oggi ospita la prestigiosa Accademia Militare di Modena, istituto di formazione militare a carattere universitario che forma ufficiali dell'Esercito Italiano e dell'Arma dei Carabinieri. Per accedere a Palazzo Ducale è necessario presentarsi al banchetto muniti di documento d'identità in corso di validità. Inoltre non è possibile accedere con zaini, borse, caschi o ombrelli. Non sono disponibili né armadietti né guardaroba.

Venerdì 22 visite guidate riservate ai soli iscritti FAI alle 16:30 e alle 17:30. Per prenotazioni: www.eventbrite.it. Domenica 24 alle 15 verrà fatta una visita per persone sorde con la lingua dei segni (LIS) su prenotazione scrivendo a modena@delegazionefai.fondoambiente.it.