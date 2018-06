Sulle tracce della Secchia Rapita in una visita guidata alla Ghirlandina

Si intitola “L'infelice e vil secchia di legno: lo spirito umorista di Alessandro Tassoni”, la visita guidata organizzata per le 18.30 di sabato 23 giugno dal Servizio comunale Promozione della città e turismo con Ar/s Archeosistemi.

La visita vuol essere un modo coinvolgente di approfondire la figura di un importante intellettuale del suo tempo quale fu il Tassoni, mentre si scopre la Torre civica salendone i gradini con sosta obbligata nella sala che ospita una copia della famosa “secchia rapita”. Possono partecipare 25 persone, perciò si deve prenotare via mail (torreghirlandina@comune.modena.it).

Il ritrovo per i partecipanti è fissato alla biglietteria della torre, in via Lanfranco, un quarto d’ora prima dell’inizio, cioè alle 18.15.

“La Secchia rapita” è l'opera più nota firmata dal poeta modenese Alessandro Tassoni, ed è tra i poemi eroicomici più amati della letteratura italiana. Il poema in ottave è una satira del suo tempo. La visita inizia da piazzetta Torre dove è collocata la scultura ottocentesca di Alessandro Cavazza che ritrae lo scrittore con sguardo fiero sui passanti. Il pubblico, salendo in Ghirlandina, potrà ammirare la copia della Secchia rapita, l'originale della quale è custodito nelle Sale storiche di Palazzo Comunale in piazza Grande, nel Camerino dei Confirmati. La secchia di legno e ferro divenne il simbolo della vittoria dei modenesi sui bolognesi.

La visita guidata è gratuita previo pagamento del biglietto d’ingresso alla Ghirlandina (3 euro, ridotto 2 per bambini e studenti 6-26 anni, over 65, gruppi di minimo 10 partecipanti; gratis per bimbi fino a 5 anni, disabili con accompagnatori, giornalisti, guide turistiche e insegnanti che accompagnano classi); oppure biglietto Unico Sito Unesco da 6 euro a validità illimitata per Ghirlandina, Acetaia Comunale (prenotazione allo Iat per venerdì pomeriggio, sabato e festivi mattina e pomeriggio), Sale storiche di Palazzo Comunale e Musei del Duomo. La torre è aperta con orario estivo: da martedì a venerdì 9.30-13 e 15 -19; sabato, domenica e festivi orario continuato 9.30-19 con ingressi fino a mezz’ora prima della chiusura.