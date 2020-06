Sotto le stelle, dentro la tradizione: visite guidate al borgo di Castelvetro

Turismo di prossimità, riscoperta dei borghi italiani, approccio slow: parole chiave di un’estate tutta italiana. Nonostante l’allentamento delle restrizioni e la riapertura delle frontiere, i flussi di turisti stranieri continuano ad essere flebili. Allora ci si reinventa: si creano nuove collaborazioni e itinerari, dedicati al pubblico locale. Usciamo dalle città, calde e umide, per ritrovare la bellezza frizzante dei borghi abbarbicati sulle colline di cui è costellato il nostro territorio. E’ il caso – appunto – di Castelvetro di Modena, forse uno dei borghi più belli della nostra provincia, con il suo piccolo universo di dettagli artistici e culturali che meritano di essere meglio conosciuti.

Insieme a Lovely Emilia Tour, accompagnatrice turistica, il Free Walking Tour Modena lancia una nuova rassegna di passeggiate per il Borgo di Castelvetro. Gli eventi si terranno ogni venerdì alle ore 21.00 e sabato mattina alle ore 11.00 per tutto il mese di luglio. Queste visite a Castelvetro sono un'occasione unica per scoprire il fascino del Borgo sotto le luci delle sere d'estate e risvegliarsi all'interno di un'acetaia famigliare per scoprire i segreti dell'oro nero. Infatti, al termine delle visite serali, con un piccolissimo contributo, sarà possibile accedere ad un palazzo storico e visitarne in esclusiva gli interni che un tempo ospitarono il poeta Torquato Tasso. Oppure conoscere da vicino i prodotti e concludere il tour con la degustazione guidata di uno dei gioielli eno-gastronomici del territorio di Castelvetro, l'Aceto Balsamico.

Il ritrovo è fissato presso il Palazzo Comunale di Castelvetro. La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni potete scrivere a info@samesametravels.com oppure chiamare il 3351627175.