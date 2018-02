Al via i "grand tour" di Modenantiquaria: per la prima volta visite guidate alla fiera

Anno dopo anno Modenantiquaria somiglia sempre di più a un grande museo, grazie alla qualità delle opere esposte. E come in ogni museo che si rispetti non possono mancare le visite guidate, in questo caso i "grand tour", per accompagnare i visitatori alla scoperta dei tesori in mostra.

Da domani prende il via questa importante novità dell’edizione 2018, resa possibile dalla collaborazione con il Dipartimento di Arti Visive dell’Università di Bologna: con la supervisione scientifica della professoressa Sonia Cavicchioli gli studenti laureandi dei corsi di "Storia dell’arte moderna" e "Iconografia e iconologia" si mettono a disponsizione del pubblico per cinque tour tematici infrasettimanali.

La ceramica nelle corti europee, la scultura, i mobili e la pittura emiliana: dal Seicento all'Ottocendo grazie a questi cinque focus tematici ogni giorno infrasettimanale, dal lunedì al venerdì, i visitatori hanno la possibilità di guardare con occhi nuovi ed esperti le opere esposte nei diversi stand.

Ecco il calendario dei cinque "grand tour" tra i tesori di Modenantiquaria: