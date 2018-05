Fondazione Modena Arti Visive, due mesi di visite guidate speciali alle mostre modenesi

Fino al 19 luglio, la Fondazione Modena Arti Visive propone un ricco programma di visite guidate a tutte le mostre in corso presso Galleria Civica di Modena, Fondazione Fotografia Modena e Museo della Figurina. Il pubblico sarà guidato dai curatori che, al termine della visita, avranno il piacere di intrattenersi con i visitatori in compagnia di un calice di vino gentilmente offerto dalla cantina Cleto Chiarli.

Il primo appuntamento è giovedì 31 maggio alle ore 18 con la curatrice Chiara Dall’Olio che accompagnerà i visitatori alla mostra Sharon Lockhart. Movimenti e variazioni al MATA - Ex Manifattura Tabacchi (via Manifattura Tabacchi 83, Modena).

Le visite guidate rientrano nel costo del biglietto valido per accedere alle mostre (quando previsto). Ingresso gratuito per gli under 18, gli over 65 e per il primo accompagnatore under 10. È richiesta la prenotazione telefonica o via mail.

Calendario delle visite guidate:

Giovedì 31/05, ore 18

Sharon Lockhart. Movimenti e variazioni

Fondazione Fotografia Modena

MATA - Ex Manifattura Tabacchi

Visita con la curatrice di Fondazione Fotografia Chiara Dall'Olio

Giovedì 14/06, ore 18

World Masterpiece Theater

Museo della Figurina

Palazzo Santa Margherita

Visita con la curatrice della mostra Francesca Fontana

Sabato 23/06, ore 11

A cosa serve l'utopia

Galleria Civica di Modena

Palazzo Santa Margherita, sale superiori

Visita con il co-curatore della mostra Daniele De Luigi

Giovedì 28/06, ore 19

The Summer Show. Madame Gerard

Fondazione Fotografia Modena

MATA - Ex Manifattura Tabacchi

Visita con gli studenti del Master sull'immagine contemporanea di Fondazione Fotografia

Sabato 30/06, ore 19

Adelita Husni-Bey. Adunanza

Galleria Civica di Modena

Palazzina dei Giardini

Visita con la co-curatrice della mostra Serena Goldoni

Giovedì 05/07, ore 18

A cosa serve l'utopia

Galleria Civica di Modena

Palazzo Santa Margherita, sale superiori

Visita con la co-curatrice della mostra Chiara Dall’Olio

Sabato 07/07, ore 18

The Summer Show. Fuori fuoco

Galleria Civica di Modena

Palazzo Santa Margherita, sala grande

Visita con gli studenti di ICON, Corso curatori dell'immagine contemporanea di Fondazione Fotografia

Giovedì 12/07, ore 18

World Masterpiece Theater

Museo della Figurina

Palazzo Santa Margherita

Visita con la curatrice della mostra Francesca Fontana

Sabato 14/07, ore 18

The Summer Show. Fuori fuoco

Galleria Civica di Modena

Palazzo Santa Margherita, sala grande

Visita con gli studenti di ICON, Corso curatori dell'immagine contemporanea di Fondazione Fotografia

Giovedì 19/07, ore 19

Adelita Husni-Bey. Adunanza

Galleria Civica di Modena

Palazzina dei Giardini

Visita con la co-curatrice della mostra Serena Goldoni

Sedi espositive e contatti per prenotazione:

Galleria Civica di Modena

Palazzo Santa Margherita: C.so Canalgrande, 103 - 41121 Modena

Palazzina dei Giardini: Corso Cavour, 2 - 41121 Modena

Informazioni: Tel. +39 059 2032919 | 2033165; Mail biglietteria.galleria.civica@comune.modena.it

www.galleriacivicadimodena.it

Museo della Figurina

Palazzo Santa Margherita (secondo piano): Corso Canalgrande, 103 - 41121 Modena

Informazioni: Tel. +39 059 2032919; Mail biglietteria.galleria.civica@comune.modena.it

www.museodellafigurina.it

Fondazione Fotografia Modena

MATA - Ex Manifattura Tabacchi: Via della Manifattura dei Tabacchi, 83 - 41121 Modena

Informazioni: Tel. +39 059 4270657; Mail biglietteria@fondazionefotografia.org

www.fondazionefotografia.org