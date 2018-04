Visite guidate al Palazzo Comunale di Modena nelle Sale Storiche

“La raffigurazione della pace di Costanza: l'ascesa dei liberi Comuni”. Si intitola così la nuova visita guidata gratuita alle Sale storiche del Palazzo Comunale di Modena in piazza Grande, in programma domenica 8 aprile alle 18.

Il ritrovo dei partecipanti è alle 17,45, nel ballatoio al primo piano del Palazzo, in cima allo Scalone. La visita alla scoperta dei tesori delle sale, che inizierà alle 18, si soffermerà e approfondirà in particolare la “Sala degli Arazzi”, un tempo adibita ad archivio e sala del sindaco. All'interno si possono ammirare le grandi tele dipinte nel XVIII secolo dal pittore Girolamo Vannulli, che imitano la tecnica degli arazzi e danno per questa ragione il nome alla sala.

Le guide di Ar/s Archeosistemi porteranno l’attenzione dei visitatori in particolare sulla figura dell'imperatore Federico Barbarossa e sulla la firma del trattato di pace di Costanza, con i rappresentanti delle città appartenenti alla Lega Lombarda, che nel 1183 sancì le autonomie e libertà comunali.

La visita è gratuita ma si paga il biglietto di ingresso alle Sale storiche e la prenotazione è obbligatoria (via e-mail a torreghirlandina@comune.modena.it).

L’ingresso costa 2 euro, oppure si può acquistare il biglietto Unico Unesco a 6 euro, che non ha scadenza e include anche l'ingresso alla Torre Ghirlandina, ai Musei del Duomo e la visita guidata all'Acetaia Comunale (per le aperture consultare il sito www.visitmodena.it).