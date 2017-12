A Santo Stefano visite guidate "combo" nel sito Unesco di Piazza Grande

Martedì 26 dicembre alle 15, nel contesto del sito Unesco di piazza Grande a Modena, patrimonio dell’umanità, è in programma una visita cosiddetta “combo”, che propone cioè una opportunità doppia. Si potranno scoprire sia Ghirlandina e Duomo con una passeggiata che li “esplora” dall’esterno, sia le Sale Storiche del Palazzo Comunale, con gli arazzi, i dipinti e gli affreschi che custodiscono. La visita è a cura delle guide di Ar/s Archeosistemi, nel programma di attività condivise con il servizio Comunale Promozione della città e turismo. Per partecipare si deve prenotare via email (torreghirlandina@comune.modena.it).

L'appuntamento è alle 15 al primo piano di Palazzo Comunale in piazza Grande in cima allo scalone. Il costo è 3 euro per Torre e Duomo e 2 per le Sale Storiche. Oppure vale il biglietto Unico Unesco a 6 euro che include anche Museo del Duomo e visita guidata all'Acetaia Comunale. Il biglietto non ha scadenza.

La visita del giorno di Santo Stefano inizierà appunto dal Palazzo Comunale. All'interno, nelle Sale Storiche, la ricchezza delle decorazioni è tutta da vedere. Accompagnano nel percorso e sorprendono le decorazioni pittoriche degli artisti Nicolò dell'Abate, Ludovico Lana, Ercole dell'Abate, Bartolomeo Schedoni, Francesco Vellani, Girolamo Vannulli, Francesco Vaccari e Adeodato Malatesta. Il Duomo di Modena e la Ghirlandina raccontano storie scolpite nella pietra, narrano di mostri e draghi, di episodi e personaggi tratti dalla Bibbia e dei miracoli compiuti da San Geminiano Patrono di Modena, testimoniando l'intensa spiritualità e fede dell'uomo medievale.

Un’altra visita guidata "Combo", con le medesime modalità di quella del 26 dicembre, è in programma per il giorno dell’Epifania, il 6 di gennaio, con ritrovo sempre alle Sale Storiche di Palazzo Comunale in piazza Grande, sempre alle 15.