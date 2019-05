Chiesa di S. Agostino, il primo sabato del mese si potrà visitare anche il sottotetto

A partire da sabato primo giugno, e con continuità, ogni primo sabato del mese, le visite guidate in programma alla Chiesa di Sant’Agostino si estenderanno anche ad una parte rimasta sinora esclusa dal percorso: i sottotetti. La visita, organizzata da AGO Modena Fabbriche Culturali in collaborazione con i Musei civici di Modena, si arricchirà, quindi, di un’inusuale prospettiva dall’alto, che non mancherà di affascinare il pubblico e consentirà di ammirare aspetti inediti.

Dai banchi della chiesa, guardando all’insù, il soffitto di Sant’Agostino appare un tutt’uno, con preziosi affreschi di Sigismondo Caula e Francesco Stringa che raffigurano l’apoteosi di alcuni santi particolarmente cari agli Estensi. Ma da sopra, nel sottotetto, è visibile l’intera struttura di supporto, costituita da alcune centinaia di pendini in legno inchiodati alle travi del tetto a sostegno dei cassettoni che compongono il soffitto. Dai restauri recentemente conclusi, promossi dal Comune di Modena, inoltre, sono emersi alcuni dettagli inediti, come una decorazione quattrocentesca presente sulle travi del sottotetto.

La Chiesa di Sant’Agostino, di proprietà comunale di regola agostiniana, e poi rinnovato con una rapidissima campagna di lavori, promossi tra il 1662 e il 1663 dalla duchessa reggente Laura Martinozzi per celebrarvi i funerali del marito Alfonso IV. Divenne, da allora, il Pantheon degli Estensi, ossia il luogo di riferimento per le celebrazioni funebri e l’affermazione del potere della dinastia estense.

Le visite guidate alla Chiesa di Sant’Agostino di Modena (con percorso esteso ai sottotetti), alla farmacia storica e al teatro anatomico dell’ex ospedale, continuano quindi ogni primo sabato del mese, ore 11 e 15.30. Ritrovo nell’atrio dell’ex ospedale Sant’Agostino.

La visita è gratuita, previa prenotazione (massimo 20 posti). Info e prenotazioni: AGO Modena Fabbriche Culturali reception@agomodena.it - 059 6138098.