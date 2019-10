Visite teatrali a Palazzo Comunale, al via la nuova proposta per la promozione del turismo

Un originale spettacolo teatrale si svolge all'interno delle Sale Storiche del Palazzo Comunale di Modena in piazza Grande, per farle scoprire ai visitatori in un modo nuovo e suggestivo. Si svolge domenica 20 ottobre in due turni la nuova proposta di approfondimento sui tesori del centro cittadino di Ar/s Archeosistemi con il servizio comunale Promozione della città e Turismo (prenotazione obbligatoria a torreghirlandina@comune.modena.it).

La performance teatrale con letture è intitolata: “Storie... dentro al Comune. Le storie che abbiamo in Comune. Racconti delle Sale Storiche e d’altri narratori''. I turni in programma, di circa 40 minuti ciascuno, sono due: il primo alle 15.30, il secondo alle 17.30. Il ritrovo è in cima allo scalone del Palazzo Comunale in piazza Grande un quarto d’ora prima della visita (si raccomanda la puntualità).

Domenica 20 ottobre, dunque, a condurre i visitatori alla scoperta delle Sale, insieme con la guida Francesca Castellini, ci saranno anche gli attori. La prima descriverà le decorazioni pittoriche delle Sale e le loro funzioni passate e presenti; gli attori la affiancheranno con letture e suggestioni visionarie tra i saloni riccamente decorati e i mobili antichi.

La visita è gratuita, ma per partecipare si deve pagare il biglietto di ingresso. Il costo è lo stesso delle visite alle Sale Storiche senza accompagnamento e iniziative (2 euro) e si può partecipare anche con il biglietto unico Sito Unesco (6 euro) che non ha scadenza e consente l’accesso gratuito a tutti i luoghi del sito: Torre Ghirlandina, Musei del Duomo, e visita guidata all'Acetaia Comunale (aperta i venerdì pomeriggio, sabato e domenica mattina e pomeriggio, previa iscrizione allo Iat).

Per informazioni di persona o telefoniche, Iat, ufficio informazioni turistiche di piazza Grande 14, tel. 059 2032660, sito web.