Una domenica di percorsi guidati tra Lapidario e collezioni dei Musei Civici

Domenica 4 novembre, in due turni, alle 16 e alle 17.30, a partecipazione libera e gratuita per tutti, si svolge “Racconti noir fra rituali funerari e culto dei defunti”. Si tratta di una iniziativa pensata per la settimana di Halloween, due visite guidate con partenza alle 16 e alle 17,30 della durata di circa un’ora e mezza l’una, con Laura Parisini e Noemi Lo Valvo di Mediagroup98, su un percorso tracciato da reperti e filmati nelle sale dell’archeologia e dell’etnologia dei Musei civici.

Le collezioni del Museo archeologico etnologico e del Lapidario Romano dei Musei civici si svelano al pubblico in un viaggio attraverso il tempo, misterioso come i rituali che accompagnavano, tra la vita e la morte, il destino dei nostri predecessori. Tra le vetrine e le stele del museo, i culti paleolitici legati alla maternità si intrecciano con i riti cinerari dell’età del bronzo e del ferro, per approdare alle cerimonie del banchetto funerario etrusco e all’eterna memoria garantita dalle monumentali sepolture romane.