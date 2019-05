Come nasce la farina, visite guidate ai Molini Industriali

Dopo il successo della prima edizione, che ha visto centinaia di modenesi prendere parte alla festa organizzata lo scorso anno in occasione della giornata nazionale “Molini Porte aperte” promossa da ITALMOPA, sabato 11 maggio il sito di Molini Industriali di Strada Attiraglio apre nuovamente al pubblico.

Dalle 10 alle 16 sarà possibile visitare le aree cortilive su cui affacciano gli edifici del Molino e del vecchio borgo, e i magazzini di stoccaggio, e degustare i prodotti realizzati con le migliori farine. Previste visite guidate per gruppi al Molino, che anche questa volta hanno registrato il tutto esaurito appena la notizia si è diffusa: “Siamo orgogliosi dell’attaccamento che i modenesi, e non solo, dimostrano nei confronti di Molini Industriali – ha dichiarato il Presidente Ivano Vacondio – perché rafforzano il nostro sentirci parte della storia economica e sociale di questi territori.”

Molini Industriali infatti, leader nella lavorazione del grano con particolare riferimento alla produzione di farine integrali e semi-integrali, è attiva dal 1956 e produce farine di frumento tenero di alta qualità che oggi esporta in tutto il mondo. Utilizza oltre l’80% di grano tenero italiano, molto più della media nazionale (50%), e le linee “100% italiano” sono fatte a partire da solo grano nazionale, in particolare emiliano. Il sito produttivo di Modena in Strada Attiraglio ha una superficie di circa 21.000 mq ed è il centro di stoccaggio e produzione. Lavora 100 milioni di kg/anno di prodotto, per un valore della produzione pari a 36 milioni di euro. Un centinaio le persone impiegate fra dipendenti e collaboratori.

“Invito tutti a venire a trovarci. – conclude il Presidente Vacondio - Sarà l’occasione per trascorrere qualche ora insieme negli ambienti dei Molini e del vecchio borgo, e assaggiare ottimi prodotti realizzati con le nostre migliori farine”.

Essendo molte aree al coperto, l’evento si terrà anche in caso di maltempo. Ingresso consigliato Via Francia.