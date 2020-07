Musei Civici d'Estate, Giovanni Paganelli in concerto nel terzo weekend di aperture serali

Terza settimana di iniziative gratuite (dal 17 al 19 luglio dalle 19 alle 23) per chi visita nel nuovo orario estivo serale i Musei civici di Palazzo dei Musei in largo S. Agostino a Modena: venerdì storie di “Mutinensi” in Lapidario, sabato musica e strumenti antichi, domenica racconti per bimbi e famiglie ispirati a “Storie d’Egitto”.

Per partecipare in sicurezza è necessario prenotarsi al telefono (tel. 059 2033125; orario 9.30 - 12.30) o via e-mail (all’indirizzo palazzo.musei@comune.modena.it ).

Venerdì 17 luglio in due turni, alle 19 e alle 21 nel Lapidario Romano a piano terra si svolge “Le pietre raccontano”: Laura Parisini di Mediagroup98 racconta le storie di quattro celebri “mutinensi”, prendendo spunto, per ciascun racconto, da un oggetto evocativo del personaggio in questione, collocato ai piedi del monumento.

Sabato 18 luglio dalle 20 alle 23 concerto di Giovanni Paganelli “Del suono, de’ tremori armonici e dell’udito”, nell'ambito della piccola rassegna “Toccata e fuga”. che dalle 20 alle 23 illustra in musica la raccolta di antichi strumenti del Museo, formata in relazione al progetto di veder rinascere localmente la tradizione di alto artigianato fiorita nel Settecento e nel primo Ottocento intorno alla corte Estense. Con attenzione speciale, quindi, ai grandi liutai modenesi come Pietro Termanini, autore del pregevole cembalo datato 1741, Domenico Bertani, Antonio Apparuti.

Giovanni Paganelli parallelamente alla formazione accademica, è sempre stato impegnato in una intensa attività concertistica come strumentista e direttore. È appassionato di divulgazione e insegnamento.

Domenica 19 luglio, infine, alle 19 e alle 21 appuntamento per bambini e famiglie collegato all'esposizione Storie d'Egitto, prorogata fino al 18 ottobre. Dopo una breve introduzione sulle storie che racconta la mostra, Francesca Crotti di Mediagroup98 dedica ai bambini brevi letture collegate ad alcuni dei reperti esposti, dalle bende del faraone ai bronzetti di Iside e Osiride. In regalo un kit per realizzare un esclusivo braccialetto con uno degli oggetti più rappresentativi del mondo egizio, lo scarabeo. Istruzioni nel tutorial scaricabile dal canale YouTube dei Musei civici di Modena.

In tutte le tre serate è aperta la Gipsoteca "Graziosi", dove la visita agli spazi rinnovati prevede anche una proiezione di fotografie scattate dall'artista per creare le sue opere.

