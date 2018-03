Visite spettacolo al teatro Storchi: "Nel gran teatro della città"

Dopo il successo dello scorso novembre, torna “Nel gran teatro della città”: mercoledì 28 marzo (in due turni, uno alle ore 18.30 e il secondo alle ore 21), sabato 21 aprile (alle ore 18.30 e alle 21) e domenica 22 aprile (alle ore 9.30 e 11.30), gli attori di ERT Michele Dell’Utri, Simone Francia, Marzia Gallo e Diana Manea accompagneranno il pubblico in una visita spettacolo alla scoperta del Teatro Storchi. Seguendo una drammaturgia originale scritta da Emanuele Aldrovandi, gli attori doneranno corpo e voce ad architetti, attori, aneddoti e curiosità che hanno segnato la storia dello storico palcoscenico e conseguentemente quella della sua città: i primi spettacoli circensi ed equestri, le luci brillanti e opache da varietà, fino ai capolavori che hanno animato il suo palco e la sua immensa platea al finire del secolo scorso. Un’occasione preziosa per entrare negli anfratti più segreti del Teatro Storchi e per valorizzarne il patrimonio storico, architettonico e artistico.

Biglietto prezzo unico €5

Acquistabile anche on-line su Vivaticket (www.vivaticket.it)

Informazioni: 0592136011

info@emiliaromagnateatro.com