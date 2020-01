“Vita dei grandi nella musica”: quattro appuntamenti per conoscere la musica classica

Lunedì 27 gennaio alle ore 20.30 inizia una nuova rassegna dal titolo ‘Vita dei grandi della musica’ al Centro 'Via Vittorio Veneto’, organizzata dal Comitato Fiorano in Festa, con il patrocinio del Comune di Fiorano Modenese.

Da gennaio ad aprile, ogni ultimo lunedì del mese, sono in programma quattro conversazioni-concerto condotte dai Maestri Gen Llukaci (violino) e Stefano Malferrari (pianoforte), per meglio conoscere i più importanti aspetti della musica classica e il lavoro di quei compositori che attraverso la loro opera hanno portato un contributo fondamentale all'evoluzione del linguaggio e dell'estetica musicale. Al termine il consueto brindisi che conclude tutti gli eventi proposti dal Centro Via Vittorio Veneto

Il 27 gennaio i partecipanti potranno conoscere, comprendere ed ascoltare Mozart, seguiranno Beethoven (24 febbraio 2020), Schubert (16 marzo 2020) ed infine Chopin (6 aprile 2020).

Seguendo questi incontri musicali, anche chi si accosta alla musica classica per la prima volta riuscirà a sorprendersi di quanto questa sia attuale e comprensibile, come pure di quanto le melodie dei compositori siano uno strumento di grande comunicazione emotiva che scavalca le differenze storiche e culturali fino ad arrivare a noi ancora carico dei propri valori, dato che la musica classica è la base stessa su cui poggiano tutte le composizioni, le musiche e le melodie moderne.

L’ingresso è a offerta libera (quota minima 15 euro a persona; quota anticipata per tutti gli incontri 40 euro).

Per informazioni: www.centrovvv.com; e-mail: centrovvv@gmail.com oppure rivolgersi al Servizio cultura: cultura@fiorano.it.